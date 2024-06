Hevosurheilun Toto5-ideavihje Kajaani: Kirivoima puhuu pitkällä loppusuoralla

Heti avauskohteessa on monen pelurin lappu yksinäisen merkin varassa, kun kierroksen pankki God Knows hakee neljättä ykköstilaansa putkeen. Iikka Nurmosen ajokin kunto on selvästi lähdön kovin, ja God Knows voittanee lähdön haavereitta. Se mennee kuitenkin nyt kengillä, joka vaikuttanee suoritustasoon jonkin verran negatiivisesti. Pankin peliosuus huitelee vieskermäisissä lukemissa, joten otetaan lapulle yksi täsmävarmistus. Ville Pohjolan ohjastama Scorzone on yllättänyt tänä vuonna jo kahdesti, ja se on jäänyt turhaan aivan miniprosenteille.

Tuomas Pakkasen ohjastama Hissun Turbo on ideavihjeen ainoa varma. Kovatasoisiin avoimiin lähtöihin tottunut ruuna joutuu nyt liikkeelle 60 metrin takamatkalta, mutta kohtaa sopivan porukan. Juostava pitkä matka sopii Hissun Turbolle mainiosti. Siltä riisutaan ennakkotietojen mukaan takakengät, ja varmavalinta pystyy kirimään koko porukan ohi.

