Toto65-ennakko: Kasikaistasta huolimatta suursuosikki

Kesällä Derbyssä neljänneksi sijoittunut Taraori muutti syyskuussa Seppo Suurosen tallista tamperelaisen Juha Ronnun valmennukseen tämän ostettua hevonen itselleen muutamaa viikkoa aiemmin. Viikontakaiseen Mikkelin starttiin viisivuotias ruuna palasi kahden kuukauden tauolta ja tuloksena oli heti voitto vahvalla kirillä.

”Hevonen oli mielestäni superhyvä. Tiesin sen olevan heti hyvässä tikissä, mutta vahvasti hevonen tuli maaliin saakka onnistuneen juoksun jälkeen. Oli Santun (Raitala) kanssa etukäteen puhettakin, että säästeliästä selkäreissua tavoitellaan ja sellainen saatiin”, Rontu mainitsee.

Aikaisemmat voittonsa Taraori on ottanut keulasta, mutta viime startissaan se todisti myös osaavansa tulla muiden takaa.

”Vähän jopa yllätti kuinka halukkaasti se tuli muiden takaa maaliin”, Rontu toteaa.

Mikkelin jälkeen Taraorilla on ollut kaikki mallillaan ja Vermoon tullaan luottavaisin mielin, vaikka arvontakone heittikin hevosen kasikaistalle.

”Ennen meille tuloaan hevonen oli ollut ikänsä Sepolla, joten hieman jännitti olenko ehtinyt pilata sen jo parissa kuukaudessa. Ei se ainakaan Mikkelissä siltä vaikuttanut, ja Vermon tehtävä näyttää paperilla varsin sopivalta. Ajaa nämä kuitenkin aina pitää”, Rontu miettii.

Taraori on Ravitalli Suuronen Oy:n kasvatti, mutta heinäkuussa Rontu osti hyvin menestyneen ruunan yrityksensä Tampereen Ajopelit Oy:n nimiin. Ennen Taraoria kauppaa oltiin tehty hevosautoista.

”Myyn ammatikseni hevosautoja ja kesällä myin Sepolle uuden hevosauton. Tulin sitten samalla kysyneeksi olisiko mitään starttihevosta tarjolla. Seppo tarjosi tätä, eikä siinä kauaa nokka tuhissut kun kaupat oli tehty”, Rontu taustoittaa.

”Jo nyt olen kauppaan enemmän kuin tyytyväinen. Tiesin tämän olevan hyvä hevonen, mutta Seponkin puheiden mukaan tämä on vielä enemmän tulevaisuuden hevonen.”

Viisivuotiskautta on Taraorin kohdalla enää jäljellä parin startin verran, kunnes ruuna vetäytyy talvitauolle. Ensi kauteen Ronnulla on siitä enemmänkin odotuksia.

”Toivottavasti lunta tulisi kunnolla, niin päästäisiin treenailemaan. Tämä on juossut vasta 16 starttia, joista kahdeksan on päättynyt voittoon. Rahaakin on vasta alle 30 000 euroa, joten luulisi, ettei hevonen vielä ole näyttänyt kaikkeaan”, hän näkee.

Taraori juoksee Vermon Toto65-pelin toisessa kohteessa lähdössä 5