Toto65-ennakko: Leikkisän ruunan voittoputki on yllättänyt – ”Treenien perusteella syntynyt kuva ei ole ainakaan huonontunut”

Vihdissä valmentava Emma Väre ja Ari Hartikainen näyttävät tehneen todellisen löydön. Kaksikko osti viime lokakuussa Traveran huutokaupasta Cameron Waken 110 000 kruunun eli noin 10 500 euron hintaan. Ruuna on mielenkiintoinen jo sukunsa vuoksi. Onhan sen emä aikansa huipputamma Viola Silas, joka tienasi suurkilpailuvoittoja sisältäneellä urallaan yli 6,7 miljoonaa kruunua, ja jonka jälkeläisiin lukeutuu muun muassa vajaat 3,8 miljoonaa kruunua tienannut Betting Gangster.

Vaikka hevoselta osattiinkin odottaa hyviä suorituksia jo treenien perusteella, on aloitus uudessa kotimaassa yllättänyt Cameron Wakea valmentavan Väreen. 5-vuotias ruuna teki voitokkaan Suomen debyyttinsä tammikuussa. Myös kahdessa seuraavassa kisassa se oli ensimmäinen, joten tolppaputki on kasvanut jo kolmen täysosuman mittaiseksi. Koko uralta sillä on takanaan vasta 11 starttia.

”Se on vielä sopivasti lapsellinen, kotonakin aika laiska. Treenien perusteella syntynyt kuva ei ole ainakaan huonontunut tosipaikan tullen”, Väre sanoo.

”Uskon, että sillä on rahkeita nousta sarjoissaan. Mitään varustevirityksiä ei ole vielä kokeiltu. Uskon ja toivon, että se menee starteista eteenpäin. Rutiinin myötä se oppii kilpailemaankin eri tavalla. Vielä kun saadaan hokit pois, uskon sen parantavan.”

Väre ja Hartikainen ostivat Cameron Waken ensiksi kahdestaan, mutta sen jälkeen omistajaporras on laajentunut niin, että ruunan omistavaan Wake Me Up Stableen kuuluu heidän lisäkseen kahdeksan muutakin osakasta.

”Tässä on minun vanhoja asiakkaitani, mutta myös muutama ihan uusi tyyppi. Kaikkiaan tosi kiva porukka”, Väre kuvailee.

Valmentajaa miellyttää etenkin hevosen leikkisyys ja lapsellisuus. Se ei vielä kilpaile tosissaan, vaan jättää voimia varastoon. Se kertoo siitä, että potentiaalia aiempaa parempaankin on olemassa.

”Se on mielestäni tosi hyvä ominaisuus. Cameron Wake on iloinen ja rento hevonen, eikä tee vielä kauhean tosissaan töitä.”

Keskiviikkona Vermossa Cameron Wake kiihdyttää Toto65-pelin neljäntenä kohteena toimivaan enintään 11 500 euroa tienanneiden lämminveristen 2120 metrin ryhmäajoon viitosradalta. Rattaille hyppää hevosta kahdessa viime startissakin ohjastanut Jukka Torvinen.

”Se on lähtenyt vähän vaihtelevasti liikkeelle, kuitenkin ihan puolireippaasti. Olisi tietysti selkeintä, jos se pääsisi keulaan", Väre pohtii. "Viimeksi se tuli johtavan takaa toisen epäonnen kautta mahdollisuus puolustaa keulapaikkaa. En lähtökohtaisesti usko, että selkäjuoksu on mikään ongelma.”

Cameron Wake ei ole kohdannut Suomessa vielä parempaansa. Väre pitää silti jalat maassa, eikä lähde suojattinsa kanssa kisaan voitonvarmana. Menestystä enemmän hän toivoo, että ruuna tekee hyvän suorituksen, oli sijoitus mikä tahansa.

”Tietysti samalla toivotaan, että voittoputki jatkuisi.”

Toto-kupongille pääset tästä linkistä.