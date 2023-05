Toto65-ennakko: Suursuosikki tuskin vielä herkimmillään – ”Sen kanssa ei ole pidetty mitään kiirettä”

Helmikuussa ravatussa TalviCupissa hurjat esitykset tehnyt Readly Eagle palasi paussilta maaliskuussa. Se voitti 75-lähdön Turussa.

”Sen juoksunkulku oli sellainen, että hevonen avasi kovaa, ja sitten tuli väliatakki. Siinä ajettiin todella kovaa. Hevonen vielä tsemppasi ja piti itsensä maaliin asti ykkösenä”, Roi Iltanen kertaa Pia Huusarin vastuuvalmentaman orin viime kisaa.

Readly Eagle on pysynyt Turun voittokisan jälkeen sivussa kilpahommista. 6-vuotias palaa Kuuma Cup -karsintaan kaksi kuukautta kestäneeltä tauolta.

”Jätimme ajamatta huhtikuussa Pilvenmäellä, koska jouduimme lääkitsemään hevosta. Katsoimme, että tämä on seuraava sopiva lähtö sille. Sen kanssa ei ole pidetty mitään kiirettä.”

Roi Iltanen ei paukuttele henkseleitään, vaikka Readly Eagle on tehnyt haminalaistallista käsin pelkästään positiivisia suorituksia. Arpa heitti Readly Expressin pojan seiskaradalle.

”Se on varmaan ihan hyvällä mallilla, mutta startin väli on taas vähän pitkä. Hevosen lähtöpaikka on myös vähän ulkona. Finaaliin koitetaan, ja toivottavasti päästään sinne. Siellä hevonen on taas varmasti paljon parempi.”

Iltanen odottaa Still Alive Media Oy:n omistaman orin murskaavan ennätyksensä kesän kuluessa, kunhan olosuhteet ovat otolliset. Se teki komean volttiennätyksensä 14,0/2120 metriä TalviCupin karsintavoitossaan.

”Ready Eagle meni talvella niitä vauhteja helposti. Sillä oli silloin asiat kohdillaan. Antinkin (Teivainen, ohjastaja) mielestä hevosella jäi vielä varaa melkoisesti. Uskon, että se pystyy menemään täydellä matkalla 12-ajan, kunhan on hyvä kesäkeli.”

Haminasta Vermoon matkaa toinenkin pystyvä kilpailija, kun Kastehelmeni osallistuu kylmäveristen tasoitusajoon. Tamma ei ole yltänyt tällä kaudella totosijoille.

”Kastehelmeni parantaa otteitaan koko ajan. Me treenasimme sitä talvella ehkä vähän liikaakin. Tamma on ollut kovin jäykkä. Se on alkanut muuttua kovasti, kun kelit vähän lämpenivät.”

Kastehelmenin ykköstila olisi pelaajille iso yllätys – sitä se olisi myös Roi Iltaselle.

”Kastehelmeninkään kanssa ei ole pidetty mitään kiirettä. Edessä on pitkä kesä. Huippuvireeseen on vielä matkaa. Nyt oli aika ikävä lähtöpaikka. Rahasijan jos se saa, hyvin on mennyt.”