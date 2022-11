Toto65-ennakko: Valmentaja odottaa huippukuntoiselta Royal Datelta menestystä – ”En pelkää pientä taukoakaan”

Royal Date saa keskiviikkona rattailleen uuden kuskin, kun Ari Moilanen ohjastaa tammaa ensi kertaa. Tästäkään Nisonen ei ole huolissaan, sillä kyseessä on yksi Suomen kaikkien aikojen menestyneimmistä ohjastajista. Moilanen on valtakunnallisessa ohjastajaliigassa kolmantena. Vermossa on sujunut vielä paremmin, sillä hän jakaa maan pääradan kuskitilaston kärkipaikan Santtu Raitalan kanssa. Molemmilla ohjastajilla on kasassa tältä vuodelta 52 voittoa Vermossa.

”Mie uskon, että hän on sen verran ajanut hevosia, että tietää mitä tekee”, Nisonen naurahtaa viitaten Moilasen jo vuosikymmeniä kestäneeseen uraan. ”Jos hevonen lähtisi hyvin ja saisi keulat, voisi vaikka siitä kokeilla. Se tulee kyllä takaakin yhtä hyvin tai jopa paremmin.”

Valmentaja tiedostaa, että keskiviikkona vastassa on muitakin huippukuntoisia hevosia, joten Royal Datekin saa pistää parastaan, jos meinaa kisan voittaa. Nisonen uskoo, että tammalla on hyvä mahdollisuus taistella voitosta.

”Siinä on monta aika hyvää vastustajaa, mutta meidän onneksemme ne ovat vähän huonoilla paikoilla. Pakko hevoseen on luottaa, vaikka lähtö on aiempia kovempi. Jos se on samanlainen kuin Mikkelissä, ei kärkisija yllättäisi.”

Royal Dateen on 3-vuotiaana alkaneen kilpauransa aikana kiinnitetty normaalia enemmän huomiota. Se johtuu siitä, että tamma hankittiin aikanaan Saipan Raviliiga-hevoseksi. Se ei ollut mikään varsatähti, mutta kehityskäyrä on osoittanut vuosi vuodelta ylöspäin.

”Se on tosi hyvä hevonen ajaa. Sillä on kuitenkin aika paljon omia juttuja. Se viihtyy yksin ja on vähän sellainen kiukuttelija”, Nisonen kuvailee.

”Se kehittyy mielestäni edelleen koko ajan. Nuorena se ei ollut valmis Raviliigan vaatimiin kuvioihin, mutta mie luulen, että tamman osalta kaikki ei ole vielä tässä.”