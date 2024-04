Toto65-ennakko Vermo: Siirin Santtu käynnistää kautensa

Petri Laineen valmentama Siirin Santtu aloittaa kautensa keskiviikkona Vermossa ajettavasta enintään 40 000 euroa tienanneiden kylmäveristen 2120 metrin ryhmäajosta. Kiihdytykseen Esa Holopaisen ajokille osui rata kahdeksan.

”Vaikea sanoa kuinka valmis hevonen tulee lopulta olemaan. Kerran on käyty ajamassa Teivossa 34-vauhtia, mutta muuten testihiittejä ei ole takana. Sunnuntaina ajettiin vähän reippaampaa kotona, mutta kelit meilläkin ovat olleet vähän haasteelliset”, Laine kertoo.

Viime kautensa Siirin Santtu päätti marraskuussa ajettuihin divisioonafinaaleihin. Tauon aikana hevosella on mennyt kaikki hyvin. Treenausvastuuta siitä on enemmän viime kuukausina ottanut Laineen vanhempi tytär Ida, joka on myös merkattu Siirin Santun hoitajaksi.

”Olen ajanut hevosella tänä vuonna vain kerran. Täytyy jakaa vähän muillekin treenausvastuuta”, Petri Laine hymähtää.

Keskiviikon osalta valmentaja kertoo olevansa tyytyväinen ehjään suoritukseen. Kasiradan lähtöpaikkaa Laine pitää parhaana mahdollisena tähän kohtaan kautta.

”Ulkoa sen ei pitäisi lähteä ryntäilemään muiden mukaan, vaan saa ihan rauhassa kiihdyttää.”

Suurempia tavoitteita Siirin Santun 8-vuotiskaudelle ei Laineen mukaan ole. Pyrkimyksenä on starttailla tasaisesti ja vältellä volttilähdöissä kilpailemista.

”Voltit ovat sille haastavia, joten pyritään välttämään niitä. Viime kaudella hevonen jopa vähän yllätti kuinka lujaa se pääsi mentyään Porissa mailin 25-vauhtia läpi. Aina sillä on jaksoa ollut, mutta ihmeellisesti vauhtiakin alkaa löytymään”, Laine pohtii.

Siirin Santtu kilpailee Vermon Toto65-pelin toisessa kohteessa numerolla 8. Jackpot-rahaa kierroksella on jaossa 60 000 euroa.