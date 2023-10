Toto65-ennakko: Viime talven menestysnimi on valmis uusiin urotekoihin? – ”Tuo tekee startissa aina parhaansa”

Kirsi Maria Ristolaisen ja Raino Riikosen omistama Credit To Love on tienannut tällä kaudella jo 38 450 euroa. Se kilpaili viime talvena mahtilyönnissä ja voitti joulu-huhtikuussa kuudesti.

Kesäkuun alussa Kuopiossa ruuna hoiteli hopeadivisioonakarsinnan nimiinsä, mutta joutui sen jälkeen paussille.

”Hevosen jalkaan tuli murhetta, joka aiheutti pakkotauon. Se on ollut loppukesän tauolla ennenkin, mutta olisihan me finaalilähtö ajettu kesällä mielellään”, valmentaja Anne Kangas toteaa.

Kangas kertoo suojattinsa olleen yli kuukauden vesikävelyssä. Ruunalla on ajettu 19-vauhtinen hiitti, johon treenari oli tyytyväinen. Hän ei kuitenkaan odota hopeadivarin karsintaan ykkösradalta lähtevän 9-vuotiaan olevan vielä voittovuorossa.

”En usko, että hevonen on voittotikissä. Siinä on hyvässä kunnossa olevia vastustajia mukana. Tuosta saamme mukavan selkäjuoksun, ja katsotaan lopussa, jos tiloja tulee.”

Credit To Love hyötyy talvikeleistä, ja niitä Kangas odottaa vesi kielellään.

”Sitten kun muille tulee kenkäpakko, alkavat tämän kelit. Tuleva talvi on mielenkiintoinen. Se on pärjäillyt noissa sarjoissa ennenkin, ja miksei pärjäisi edelleenkin. Tuo tekee startissa aina parhaansa, joten sen kanssa on mukava käydä starttailemassa.”

Credit To Love kilpailee Vermossa Toto65-pelin päättävässä lähdössä numero 9.