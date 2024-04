Toto75-ennakko Pori: Impresario hakee voittoputkelleen jatkoa

7-vuotias Impresario on tuonut alkuvuoden ajan menestystä Kristian ja Maj-Len Lellan talliin. Ruuna on kilpaillut tällä kaudella kuudesti voittaen jokaisella yrittämällään. Lauantaina se lähtee Poriin metsästämään uransa ensimmäistä Toto75-voittoa. 2609 metrin matkalla ajettavaan lämminveristen nousijadivisioonakarsintaan Antti Veteläisen ajokki sai radan kaksi.

”Hyvällä mielellä lähetän hevosen Poriin. Hevonen on treenannut jatkuvasti hyvin ja rauhoittunut kovasti siitä millainen se joskus oli”, Kristian Lella kertoo.

Impresarion rauhoittumiseen Lella näkee osasyynä selvät rutiinit hevosen arjessa.

”Ollaan saatu sille sellainen säännöllinen elämänrytmi. Hevosen mieli on nyt jotenkin tosi hyvä ja iloinen.”

Vakuuttavaa työtä starteissaan tehnyt Impresario tulee lauantaina olemaan Toto75-kierroksen suurin suosikki. Lella kertoo luottavansa hevoseen, mutta ei etukäteen ala paukuttelemaan henkseleitään itsevarmana.

”Totossa hevosen pitäisi vähintään olla. Juostava matka on varmasti vain positiivinen asia Impresariolle. 2100 metrin matkoilla se on monesti ollut vain hölkällä, mutta nyt nähdään vähän lisää hevosen kapasiteetista.”

Impresarion kanssa on jo jatkoon mietitty suunnitelmia kilpailuttamisen suhteen, sillä hevoselle olisi tarjolla monta rahakasta tehtävää kevään aikana. Ensimmäinen tavoite olisi lunastaa Porista paikka Seinäjoella lauantaina 20.4. ajettavaan nousijadivisioonafinaaliin.

”Sinne olisi mukava päästä omalla hevosella, sillä ne ravit tulee olemaan todella hienot. Sen jälkeen olisi tarkoitus kilpailla Pilvenmäki Specialin karsinnoissa, mutta edetään ihan startti kerrallaan”, Lella näkee.

Impresario on jo seitsemänvuotias, mutta startteja Ready Cashin pojalla on takana vasta yhdeksän. Hevosena se ei ole luonteensa puolesta helpoin, mutta on se mennyt monella osa-alueella iän myötä eteenpäin.

”Arki on jo aika mukavaa. Etenkin sillä ajaminen on hienoa, kun hevonen ravaa niin älyttömän hienosti. Se on ihan etusormilla ajettava ja menee kotona aina juuri sitä vauhtia kuin haluaa. Impresario on paras hevonen, jolla minä olen ajanut”, Lella päättää.

Impresario juoksee Porin Toto75-pelin toisessa kohteessa lähdössä 6.