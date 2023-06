Toto75-ennakko: Tuttu vieras Kymenlaaksossa - Garuda Fligny on taas valmis hirmukiriin

Garuda Flignyn valmentaja Henk Grift on kilpailuttanut hevosta tarkasti etsien sen ominaisuuksille sopivia kansainvälisiä tehtäviä. Se on ollut useimmiten mainio. Reissaaminen on tuttua, eikä pitkä reissu Kouvolaan ole sille mikään ongelma. Ori on tottunut yöpymään vierastailleissa. Se on todellinen maailmankansalainen, sillä Garuda Fligny on juossut kilpaa Ranskassa, Saksassa, Tanskassa, Hollannissa ja Suomessa. Sillä on ajanut ainakin 22 eri ohjastajaa, mikä on näin voitokkaalla hevosella hyvin harvinaista.

Kööpenhaminen Lundenissa tehtävästä muodostui voiton suhteen 40 metrin pakilta turhan hankala, ja 13,2-tulos 2990 metrin voltista tuntui ennakkoon tulokselta, jonka olisi luullut riittävän ykköseksi. Kisan yllätysvoittaja Gangnam Style K jatkoi seuraavaan kisaan suorittamista huipputasolla, joten kolmossija oli kiitettävä suoritus vaikeista asemista.

Sitä ennen Pierre Vercruysse ajoi hevosella voiton Ranskassa. Valjakko haki Le Croise-Larochen radalla juostussa kisassa auton takaa keskeltä rataa helposti kärkipaikan ja kesti ykkösenä, vaikka Garuda Fligny ajautui maalisuoralla monta rataa ulospäin. Se ei ole parhaimmillaan keulasta, mutta tuossa kisassa ei ollut mitään mahdollisuutta tarjota vetoapua kavereille, kun toista rataa ei edennyt kukaan. Suoritus palkittiin 15 750 euron ykkösrahoilla.

Ihan parhaimmillaan Garuda Fligny on selkäjuoksulla, kun se pääsee iskemään sopivassa kohtaa vapaalle radalle. Vuosi sitten hevoselta nähtiin Kouvolassa ihan uran parasta. Juoksu meni hankalaksi, kun hänniltä piti lähteä jo 1500 jäljellä selissä ulkoradoille, ja 700 ennen maalia ohjastuksesta vastannut Hannu Torvinen päätti iskeä kurakelissä jo neljännelle. Valjakko lennähti 300 metrin matkalla omille teilleen ja kulki viimeiset 700 metriä raparadalla 10,6-vauhtia.