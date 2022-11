Toto75-ennakko: Väriläiskän ihastuttava hetki - rata kaksi Mikkelin maililla

Isto Kuisman tallin starttiraketti Delightful Moment kohtaa Mikkelissä muutamia itseään nimekkäämpiä hevosia, mutta se ei estä ruunaa johtamasta lähdöstä maaliin. Toki se edellyttää, että hevosella on pöljä päivä, ja lähdön käsikirjoitus menee haastajan kannalta suunnitelmien mukaisesti.

Kaikki on tallilla tehty niin, että Delightful Moment olisi Mikkelissä iskussa.

"Pieneltä tauolta ruuna oli todella positiivinen Lahdessa", Kuisma aloittaa. "Yleensä en puutu millään tavalla ohjastajien taktiikkaan, mutta viimeksi annoin vahvan toiveen Jukalle (Torvinen), että hän tarjoaisi hevoselle selkäjuoksun. Alla oli starttiväliä, jonka lisäksi vastassa oli ennakkoon ylivoimainen hevonen All Star Mint. Kilpailu oli tarkoitus ajaa tätä Mikkelin kisaa ajatellen, ja kaikki menikin juuri suunnitelmien mukaisesti."

Tiistaina valmentaja ajoi harjoituksen, joka toimi hyvänä viimeistelynä lauantaita varten.

"Olin ensinnäkin todella tyytyväinen siihen, miten Delightful Moment otti Jokimaan startin. Välipäivät menivät hyvin, ja tiistain treenissä ruuna oli juuri sellainen kuin toivoinkin."

Kaikki on valmista vauhdikkaalle mailille, mutta vastassa on nippu nimekkäitä pelihevosia. Siksi monelle tulisi yllätyksenä, mikäli Delightful Moment pystyisi venymään ykköseksi. Taktiikkaan valmentaja ottaa varovasti kantaa.

"Hannu (Torvinen) saa vapaat kädet ajaa tuntemuksiensa mukaan", Kuisma painottaa. "Jos keulasta halutaan ajaa, sinne pitää ensin päästä. Delightful Moment on normaalisti lähtenyt vauhdilla matkaan. Kun saatiin hyvä paikka ja ollaan Mikkelissä, en näe syytä, miksi tätä paikkaa ei voisi yrittää ajaa keulasta. Tietenkin, jos hevonen painaa hurjasti päälle, niin silloin keulasta ajaminen ei välttämättä ole järkevää. Ennakkoon keulataktiikka on varmasti todennäköisin vaihtoehto, jos minulta kysytään, mutta siihen vaikuttaa niin moni seikka."

Delightful Momentin edellinen voitto on nimenomaan Mikkelin maililta koko matkan johdon jälkeen. Tilastoista on kuitenkin myös nähtävissä, että viimeisen vuoden aikana hevosella on kolme keskeytystä, mikä on isorahaiselle hevoselle hyvin harvinaista.

"Delightful Moment ei ole erityisen ailahtelevainen, vaikka ehkä sellaisena sitä jossain määrin pidetään. Useimmiten antautumiseen on löytynyt jälkikäteen selvä syy. Mikkelin kisassa vastus on tietenkin todella kova, mutta odotan hevoselta hyvää suoritusta."

Delightful Moment on tehnyt koko kuusivuotisen uransa Kuisman tallista, ja pitkäaikaiset omistajat ovat muutenkin ammattivalmentajille todella tärkeitä. Keskiviikkona haastattelua tehdessä Kuisma olikin hakemassa tuota yhteistyön jatkuvuutta rajan takaa Ruotsista.

"Se on selvää, että raviurheilun parissa on isoja haasteita tulevaisuudessa, mutta haluan suhtautua positiivisella asenteella niihin. Siksi juuri tähän paikkaan oli sopiva hetki käydä kokeilemassa uusia varsoja Ruotsista. Etukäteen on katsottu kuvat ja sukutaulut, ja lähdin testaamaan kuusi-seitsemän varsaa ihan paikan päällä hevosenomistajille. Talliin on tarkoitus hankkia uusia nuoria hevosia."

Tuoretta potkua haetaan Ruotsista ihan tarkotuksella.

"Suomea ei olla jättämässä, ja panostetaan yhtä lailla suomalaiseen raviurheiluun. Ruotsissa syntyneitä nuoria hevosia on kuitenkin hyvä olla tallissa, kun tulevaisuutta suunnitellaan. Ruotsi tarjoaa lisää kilpailumahdollisuuksia, ja onhan se tosiasia, että raviurheilu on siellä vakaammalla pohjalla. Suomessa tehdään töitä sen eteen, että uusilla hevosilla pärjättäisiin jonain päivänä myös Ruotsissa."

Koko lajin tulevaisuuden kannalta positiivinen asenne on Kuisman mielestä tärkeä voimavara.

"Kulujen nousu ja monet muut uhkakuvat tuovat väkisinkin raskaat ajat eteen. Niiden jälkeen on kuitenkin vahva usko siihen, että tulee taas uusi nousukausi myös raviurheilulle. En yhtään vähättele tilannetta ja moni varmasti kärsii raskaasti. Positiivisesti ajattelemalla ja toimimalla pääsemme varmasti nopeammin takaisin kasvu-uralle."

Delightful Moment juoksee Mikkelin Kavioliiga-ravien lähdössä 10, joka on Toto75-pelin kuudes kohde.