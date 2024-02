Toto75-ideavihje Vermo: Keulaan ja kukat?

Villiveko palasi viime starttiinsa tauolta ja oli heti keulapaikalta hyvä kolmas. Hevonen on kärsinyt urallaan paljon ongelmista, joten kunnollisen startin uskoisi vievän kyvykästä ruunaa eteenpäin. Vermon Toto75-kierroksen toisessa kohteessa starttaavalla Villivekolla on loistava sauma edetä startista keulapaikalle mistä voisi vetää lähtöä aina maaliin saakka. Nyt varustukseen lisätään vielä vetolaput, joilla ruuna on juossut voitoistaan suurimman osan.

Toinen varma on päätöskohteena ajettavassa Talvimaljassa viimevuotista voittoaan puolustava Hierro Boko. 10-vuotiaaksi kääntynyt ruuna esiintyi Vermossa tauolta voittoisasti ja startin kuvittelisi terävöittävän hevosen otteita.

Avauskohteen suursuosikki Show Must Go On varmistetaan, kuten myös kylmäveristen avoimessa tammalähdössä starttaava Vennelmon Varma.

