Hevosurheilun Iso Vitonen -ideavihje Tornio: Alkuun ja loppuun alipelattu tukipilari

Negroamaro on jäämässä Johan Coccolan puristuksessa selvästi alipelatuksi. Heikki Mikkosen suojatti on vauhdikas ja vauhtikestävä hevonen, joka pystyy lyömään parhaana päivänään suosikin. Johan Coccola on kova hevonen, mutta takaa sille voi olla tarjolla paljon lisämetrejä. Negroamaro on mielenkiintoinen yrityshevonen heti kierroksen alkuun. Kaksikko on näistä lähtökohdista tasaveroisia keskenään.

Varjosi kiersi viimeksi jo alkumatkalla eteenpäin ja johtavan rinnalle, josta se otteli huipputuloksella vahvasti kärkisijoista. Siihen nähden on melko yllättävää, ettei pelikansa ole ainakaan pieneen vaihtoon kiinnostunut hevosesta enempään. Varjosi vie lähdön nimiinsä noin neljä kertaa kymmenestä, sillä ennakkoon ehkä kovin vastustaja Juhannes on kesäkeleillä ollut vaisumpi. Sonja Piiroinen meinasi jo jättää ruunan tauolle, mikä alleviivaa sitä, että hevosen suoritukseen pitää suhtautua ainakin pienellä varauksella. Vilinän Varma kerää Santtu Raitalan käsissä myös paljon peliä, mutta Varjosi on sitä paljon vauhdikkaampi.

