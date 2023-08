Vallan vaihto todennäköisintä – Näin Veikkaus arvioi kuningas- ja kuningatarkandidaattien mahdollisuudet

Kuningatarkilpa on etukäteen ajateltuna selvästi tasaisempi. Se näkyy myös Pitkävedon kertoimissa. Siellä suosikiksi on asetettu kaksinkertainen kuningatar Suven Sametti. Sen kerroin on 3,30. Prosenteiksi käännettynä se tarkoittaa, että Tapio Perttusen tähtitammalla on 30,30 prosentin mahdollisuus yltää kolmanteen perättäiseen kuningatarkisan voittoon.

Kisan tasaisuudesta kertoo se, että kakkossuosikki Lumi-Oosan kokonaiskisan voitosta tarjotaan kerrointa 3,50. Prosenteiksi muutettuna se on 28,57, vain piirun verran pienempi mahdollisuus siis kuin Suven Sametilla.

Suven Sametin ja Lumi-Oosan takana vaanivat Hetviina ja Lakan Leija, kummankin voittoa voi veikata kertoimella 5,40. Ja kertoimien mukaan myös Sirpsakalla (kerroin 12) on varteenotettava, reilun kahdeksan prosentin mahdollisuus viedä seppele sunnuntaina mukanaan.

Kuningatarkilvan yhdenkään osallistujan kerroin ei ole yli 100. Pitkävedon puolella suurin yllätys olisi, jos Vennelmon Varma yltää kuningattareksi. Silloin sitä veikanneet saisivat rahansa takaisin 95 kertaa.