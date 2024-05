Toto75-ennakko Åby: Bengurion Jet suosikkina Paralympiatravetin finaaliin

Bengurion Jet, Önas Prince ja Kentucky River voittivat Paralympiatravetin karsinnat. Alessandro Gocciadoron Bengurion Jet ravasi kovan voittotuloksen 10,6a/2140 ja lähtee ykkösradalta suosikkina. Nopea avaaja Önas Prince arvottiin seiskaradalle. Kentucky River sai ysipaikan. Paralympiatravetin finaali päättää Toto75-kierroksen.

Ranskassa kilpaillut Usain Töll on villikortin saajista ehkä mielenkiintoisin. Se voitti huhtikuun alussa Vincennesissä Prix Kerjacquesin ajalla 11,1/2700. Jörgen Westholmin Castor The Star on kakkosradalta yllätysvalmis.

”Olin todella tyytyväinen Bengurion Jetin suoritukseen Jägersrossa. Hevonen oli parempi kuin odotin. Mutta se ei ollut vielä huippukunnossa. Uskon, että kunto nousee vielä, kun on kaksi starttia alla. Olen tyytyväinen lähtörataan, ja teemme kunnon yrityksen, jotta johtopaikka pysyy meillä”, Gocciadoro sanoi avoimilla vihjesivuilla.

”Kentucky River oli tosihyvä Bergsåkerissa, ja uskon, että se menee edelleen eteenpäin. Ysirata ei ole huono, hevonen luottaa entistä enemmän itseensä. Se ole salama startista. Edestä lähtevät ovat nopeita, emmekä ehkä jää liian kauas taakse. Myös kärjen reipas vauhti auttaisi. Hevonen kirii joka tapauksessa hyvin”, Redén sanoi Stall Zetin sivuilla.

Kaksi suomalaisten omistamaa tammaa starttaa Drottning Silvias Pokalissa (75-2). Janne Korven Kinglet Bird palasi karsintaan pitkältä tauolta. Se pinnisti kolmanneksi ja finaaliin, jossa lähtörata on 8. Heli ja Petri Tarrimaan Kriterium-kolmonen Lightning Stride oli karsinnassa kakkonen. Valmentaja Jerry Riordan valitsi lähtöradan 11. Karsintavoittajat Willa Explosive, Countess Face, Reijo Liljendahlin Eteria, Xia Lloyd ja Karaboudjan ovat sisimmillä lähtöradoilla.

”Olin oikein tyytyväinen Kinglet Birdiin karsinnassa. Hevonen oli pitkässä karvassa ja menetti kuntoaan, mutta alkoi tulla täyteen formiin muutama viikko ennen karsintaa. Emme ehtineet ajaa lähtöä ennen karsintaa, niin toivoin vain, että päästään finaaliin. Se onnistui, ja saimme vielä valita eturivin paikan. Tamma on tosi nopea ja menee reilusti eteenpäin, kun nyt on startti alla. Nyt ajamme ilman kenkiä”, Redén kertoi.

Urospuolisten Kungapokalenissa karsintavoittajat Holcombe Zet, Baron Tilly, Call Me Gleipner ja Global Etalon ovat radoilla 1-4. Redénin toinen Zet eli Herakles Zet on ysiradalla. Holcombe Zet oli perjantaiaamun peliprosenteissa selkeä suosikki. Kungapokalen ajetaan 75-pelin neloskohteena.

”Holcombe Zet teki hienon juoksun karsinnassa ja varmaan vielä parantaa. Kokeilimme vedettäviä korvapalloja maanantain hiitissä, ja hevonen vastasi niihin hyvin, joten meillä on vielä uusia vaihteita. Emme ole vielä vetäneet silmälappujakaan startissa. Hevonen on nopea startista ja menee joka paikasta. Örjan sai valita radan, ja hän halusi ykkösen”, Redén kertoi.

”Herakles Zetillä oli ajettu vain yksi hiitti Solvallassa ennen karsintoja, ja nyt se sai kunnon lähdön kroppaansa. Olin oikein tyytyväinen, mitä se teki karsinnassa. Lähdössä ajettiin reipasta, ja Örjan uskoi jo voittoon, mutta sitten Baron Tilly tuli niin kovaa, ettei mitään ollut tehtävissä. Örjan ei vetänyt edes korvia auki. Ne vedetään sitten finaalissa. Jos se saa seurata hyvissä selissä, niin se tulee tosi kovan pätkän. Herakles Zet ei ole vaaraton tässä, kun alla on startti.”

Isä ja poika Haapakangas iskevät yhteen hopeadivisioonassa (75-1). Veikko Haapakankaan valmentama Crown Wise As ja Mika Haapakankaan Special Major saavat vastaansa Lähdekorven perheen Amorcer Levallon. Veikko Haapakankaan Gibraltar juoksee Klass II:ssa (75-3). Bold Eaglen poika on hyvältä kakkosradalta mahdollinen yllättäjä.

AMG Stablen kasvattama Ringo Adore ja Hanna Lähdekorven So Far Away Ås ovat hyvillä lähtöpaikoilla pronssidivisioonassa (75-5). Alessandro Gocciadoron Celiaz on suosikki.

Mielenkiintoista nähtävää on jo ennen 75-kohteita. Kylmäverilähtö aloittaa ravipäivän. Veikko Haapakankaan valmentama Fakserling on hienossa kunnossa ja voittotaistossa. 5-vuotiaiden Lyon Grand Prix sai yleisömagneetin, kun ravikansan uusi suosikki ja Elitloppetiin kutsuttu A Fair Day on mukana. Matkana on 2640m. Helpolla voitto ei tule, Bedazzled Sox ja PolePosition pitävät siitä huolen.