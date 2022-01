Iikka Nurmosen kolonna perillä, ”tänään ollaan jo raveissa”

Hevosurheilu tavoitti kiireisin Nurmosen. ”Muutto sujui suunnitelmien mukaisesti usean hevosauton voimin. Kaikki on kunnossa sen suhteen.”

Nurmosen valmennustallista juoksee kaksi hevosta tämän illan Toto64-pelissä. Näin Nurmonen kommentoi hevosiaan.

Ilos Sansibar starttaa vitoskohteessa takamatkalta radalta 4. ”Hevonen on vahva ja ollut hyvä viime starteissa. Se viihtyy talviolosuhteissa, kun se saa käyttää parasta asettaan vahvuuttaan. Rommessa on ilmeisesti märkä ja raskas rata, mutta en usko sen haittaavan. Volttistartti käy hyvin.”

Fantom Factor starttaa kuutoskohteessa radalta 4. ”Se on ollut meillä pari kuukautta. Eka startissa meiltä se oli ihan ok. Hevonen on tuntunut hyvältä, ja se on varmaan parempi mitä viimeksi. En usko raskaan kelin haittaavan.”

Ilos Sansibar on kierroksen suurimpia suosikkeja. Se on Travrondenin ja Expressenin vihjeissä yksi rivin varmaehdokkaista.

Eskilstunan ravit starttaavat maanantaina 3.1. kello 19.20. Iikka Nurmosen hevoset juoksevat Päivän duon lähdöissä kello 21.56 ja 22.15.

