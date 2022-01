Tässä ovat Iikka Nurmosen uudet valmennettavat

Yksi uusista hevosista on Kuopion tapaninpäivän T75-voittaja Fernando Vixi.

"Mietittiin asiaa yhdessä omistajien kanssa ja päädyttiin siihen, että voisi olla hyvä sauma käydä koittamassa isompaa rahaa Ruotsista, kun Iikkakin lähti sinne. Fernando Vixille on selkeästi hyötyä siitä, jos pääsee ajamaan ainakin lyhyemmillä hokeilla kuin täällä", hevosta pari viime vuotta valmentanut Heikki Mikkonen tietää.

Uusina hevosina Iikka Nurmosen matkaan lähtivät myös He Is In, Overdose ja 4-vuotiaaksi vuodenvaihteessa kääntynyt aloittelija Peak C.R.Seven.

Ensimmäisinä Nurmisen hevosista aloittavat Ruotsissa jo tänään Eskilstunassa Ilos Sansibar ja Fantom Factor ja keskiviikkona Solvallassa En Candy Till.

Eskilstunan ravit starttaavat maanantaina 3.1. kello 19.20. Iikka Nurmosen hevoset juoksevat Päivän duon lähdöissä kello 21.56 ja 22.15.

