Ilos Sansibar suosikkina T86-lähtöön – ”Paperilla näyttäisi olevan nyt helpompi vastus”

Iikka Nurmoselta starttaa Solvallan 3140 metrin tasoituksessa (T86-4) kaksi hevosta. Niistä Ilos Sansibar on lähdön suosikki.

”Hevoselle kuuluu viime startin jälkeen hyvää, ja kaiken pitäisi olla kunnossa. Keskipitkä matka käy, tälle on melkein sitä parempi mitä pidempi matka, ja volttilähtökin on plussaa. Ilos Sansibar on rauhallinen ja kiva hevonen voltissa ja lähtee voltista suhteessa paremmin kuin auton takaa”, hoitaja Jenni Tuokko valaisee.

Viimeksi Ilos Sansibar kiri kovassa Nurmos-Kontion Bitcoind’ Arcin voittamassa T75-lähdössä takajoukoista kolmanneksi.

”Hevosessa ei ollut mitään moittimista. Juoksukaan ei mennyt parhaalla mahdollisella tavalla, mutta ruuna tuli hyvin loppua. En tunne nyt vastassa olevia hevosia kovin hyvin, mutta paperilla näyttäisi olevan nyt helpompi vastus kuin viimeksi.”

Tallin toista hevosta Hard Chipiä ajaa Mika Forss.

”Sekin on tehnyt Ruotsin starteissaan ihan asialliset juoksut. Takana varmaan ajetaan ja lopussa katsotaan, mihin se piisaa”, Tuokko arvelee.

”Hevonen on harjoitusten perusteella edelleen hyvällä mallilla, ja hyvää juoksua siltä odotetaan, mutta onko sillä ihan voittosaumaa Solvallassa, se jää nähtäväksi. Ilos Sansibar on tutumpi hevonen ja sillä lailla tässä tallin ykköshevonen, että siihen on oppinut luottamaan.”

Tiistaina 15.2. Nurmosen tallista starttaa kotiradalla Eskilstunassa kolme hevosta. Niistä Overdose (T64-4) palaa puolen vuoden tauolta ja debytoi Iikalta.

"Raamikas, hieno hevonen, joka on ollut nyt puolitoista kuukautta meillä. Se tuntuu koko ajan paremmalta ja paremmalta, mutta tarviiko iso ja isoliikkeinen hevonen startin alle ollakseen parhaimmillaan, sitä en osaa sanoa", Jenni Tuokko pohtii.

"Joskus Overdosella on ollut ravin kanssa ongelmia, mutta toivottavasti ne ovat takanapäin. Kiva nähdä, mitä se startissa tekee."

Amazing Warriorille (T64-6) kuuluu myös hyvää.

"Siihen on totta kai odotuksia kuten aina. Lähtö on näppärän näköinen, eikä takarivikään haittaa. Amazing Warrior tulee hyvin takaa", Jenni Tuokko vakuuttaa.

"Fernando Vixillä (T64-1) ajetaan nätti juoksu ja katsotaan, mihin se riittää."

Peli Bjerken ja Solvallan T86-kierrokselle sulkeutuu 16.2. keskiviikkona kello 21.30. Ilos Sansobar ja Hard Chip starttaavat 4. kohteessa kello 22.03.

Toto-kupongille tästä linkistä