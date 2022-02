Ruotsin T75-ennakko: Suomalaisdebytantilla salainen ase – ”En hulluna yllättyisi, vaikka se voittaisi”

Suomalaisittain mielenkiintoisimmat hevoset ovat Katja Melkon Love No Pain (T75-6) ja Iikka Nurmosen ensi kertaa Ruotsin 75-tasolla juokseva Bismarck Comery (T75-4) – molemmat melko vähän pelattua yllättäjäosastoa. Bismarck Comeryn hoitaja Jenni Tuokko ei kuitenkaan tyrmää sen voitonmahdollisuuksia.

”En tunne tälläkään kertaa kovin hyvin vastusta, mutta Bismarck Comerylle kuuluu pelkkää hyvää. Se on tehnyt riskejä niin riskejä juoksuja, etten hulluna yllättyisi, vaikka se voittaisi. Sillä on hyvä paikka (rata 4 auton takana), ja lyhyt matka käy nopealle hevoselle. Harjoituksissakin kaikki on ollut hyvin. Ainakin hyvään sijoitukseen pitäisi olla mahdollisuudet”, hän näkee.

Varustepuolelta saattaa löytyä viime startteihin verrattuna lisääkin tehoja.

”Nyt ajetaan jenkkikärryillä. Koivuselta niillä ajettiin paljonkin, mutta meillä on tähän mennessä ajettu vain kerran Teivossa. Silloin Bismarck Comery jäi kaikki tallella pussiin”, Tuokko muistaa.

”Lisäksi jatketaan vetolapuilla. Niihin ruuna on vastannut viime Ruotsin starteissaan hyvin.”

Amazing Warrioria ei Axevallassa valitettavasti nähdä.

”Sille tuli pientä murhetta, ja se joutuu jäämään pois. Ei mitään vakavampaa kuitenkaan, kausi jatkuu kyllä”, Jenni Tuokko lupaa.

Peli Axevallan T75-kierrokselle sulkeutuu lauantaina 26.2. kello 17.20. Bismarck Comery juoksee 4. kohteessa kello 18.27.

