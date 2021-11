T86-ennakko: Tappioton jenkkituonti debytoi Ruotsissa – ”En yllättyisi voitostakaan”

Yksi kierroksen suurimmista suosikeista on kolmoskohteessa Åbyssä juokseva Hipster K. 4-vuotias ruuna aloitti uransa vasta tämän vuoden alussa The Meadowlandsissa kolmella voitolla ja aloittaa nyt omistajansa Knutsson Trottingin hevosia manageeraavan Björn ”Bernie” Norénin valmennuksesta Ruotsissa.

”Valmentaja Jim Campbell uskoi Hipster K:hon 3-vuotiaana kovasti. Se siirtyi Andy Millerille ja aloitti 4-vuotiskauden hienosti kolmella voitolla, mutta sitten hankoside reagoi. Muuten ruuna olisi jatkanut kilpailemista USA:ssa, mutta nyt se otettiin Ruotsiin”, Norén taustoittaa ATG:n sivuilla.

”Hevosta ensin hoidettiin, ja kesäkuusta lähtien sitä on treenattu. Olemme rakentaneet hevoselle lihaksia, eikä jalkavamma ole oireillut enää mitenkään. Kuukausi sitten ajoin 1600 metriä 17-vauhtia, ja sitä Hipster K. hölkkäsi helposti. Olen hevoseen tällä hetkellä valtavan tyytyväinen.”

Aloitusstartti on lyhyen matkan ryhmä, jossa hevosta ajaa Johnny Takter.

”Olen tuntenut Johnnyn 20 vuotta, ja hän on todellinen huippukuski. Oli mukavaa, että hän voi ajaa hevosta”, 12 vuotta Amerikassa Johnnyn veljen Jimmy Takterin apuvalmentajana työskennellyt Bernie Norén iloitsee.

”Olen tähdännyt tähän lähtöön, joka sattuu rahallisesti hyvin. Myös lyhyt matka sopii jenkkihevoselle hyvin, vaikka ei täysi matkakaan jenkeille ongelma ole, kun ne ovat kunnossa.”

Valmentajan odotukset aloitusstartista ovat kaksijakoiset.

”Vaikka hevonen tuntuu hienolta ja on hyvin valmistautunut, täytyy muistaa, ettei se ole startannut sitten helmikuun. Suhteessa vastustajiin sillä on myös vähän rutiinia. Niillä on ajettu kahtakymmentäkin starttia, Hipster K:lle tämä startti on vasta neljäs”, Norén muistuttaa.

”Minun hevoseni on pohjimmiltaan hyvä, ja on jännittävää nähdä, miten pitkälle se riittää. En yllättyisi voitostakaan, mutten samaan aikaan tiedä, miten hyviä muut ovat ja tarvitseeko Hipster K. startin alle.”

Varustuksessa kaikki oljenkorret eivät ole heti käytössä.

”Ajamme rautakengillä, avovehkeillä ja ensi kertaa tavallisilla kärryillä. Aikaisemmin Hipster K:lla on ajettu jenkkikärryillä.”

Peli Solvallan ja Åbyn kierrokselle sulkeutuu keskiviikkona kello 21.30.

Toto-kupongille tästä linkistä