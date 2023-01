Toto-86 ennakko, Solvalla ja Åby: Unique Creationin tahdissa aloitetaan – ”Olemme voittotaistossa”

Johan Untersteinerin valmentama Unique Creation oli vakuuttava voittaja Jägersron 86-lähdössä kaksi viikkoa sitten. Åbyssä ruuna on kolmosradalta suuri suosikki. Hannu Torvinen nähdään Mika Haapakankaan hevosten kuskina. Special Major on yksi Unique Creationin haastajista.

”Unique Creation on tehnyt jo Suomessa monta hyvää juoksua. Meillä debyyttistartissa tuli laukka volttilähdössä, mutta jo silloin olin tyytyväinen hevoseen. Sen jälkeen oli vuorossa autolähtö, ja kaikki sujui hyvin. Hevonen hoiti homman helposti, vaikkei saanut mitään ilmaiseksi. Unique Creation on voitokas hevonen, hyvin sisällä lähdössä ja sillä on hyvä lähtöpaikka. Mitään negatiivistä ei ole ollut startin jälkeen. Uskon, että meillä on hyvät mahdollisuudet olla voittotaistossa”, Johan Untersteiner kertoi.

Hanna Lähdekorven Monte Carlo hakee uransa avausvoittoa 86-kolmosessa kakkosradalta. Conrad Lugauerin Devs Donator ja sisäradalta lähtevä Maria Törnqvistin White Lady Broline ovat suosikit. Special Topsecret ja Torvinen saivat kasiradan 86-vitosessa. Haapakankaan tamma muistetaan voitosta Forssan Kuninkuusraveista. Torvinen istuu myös Mikko Ahon Ready Trophyn kärryillä 86-pelin seiskakohteessa. Paalun Muscle Moringue on suosikki.

Pia Huusarin Ruotsin yksikkö on saanut kaksi voitokasta vahvistusta Suomesta. Vincent C.D. aloittaa 86-kakkosessa. Rikard N Skoglundin ajama ori sai radan 12 volttilähtöön. Tuomas Pakkasen Bluejeans Bi on yksi haastajista. Kouvolassa voittanut Huusarin Mariah Web on illan avauslähtönä ajettavan 3-vuotislähdön suosikkeja, Roni Paldanin Amanda Evo on vastassa.

Huusarin tallin Mary Hotshot juoksee kuutoskohteena ajettavassa tammalähdössä, jossa starttaavat myös Matti Nisosen E.V.Angie ja Onkel Investin Roubine. Nisosen Black And Quick on päätöskohteena ajettavan tasaisen Solvallaserienin yksi mahdollinen menestyjä. Onkel Investin Päivi Laakkonen-Mäkihongolla riittää jännitettävää, kun Roubinen lisäksi Brilliantsky, The Primerose ja Ruffian kisaavat Solvallassa.

Mielenkiintoinen suomalaisvieras saapuu Åbyyn Saksasta. Jouni Nummen ohjastamat Velten von Steven ja Velten Isabel tulevat Simon Woudstran tallista.

Suomalaisväriä nähdään runsaasti jo ennen 86-kohteita. Torvinen ajaa Haapakankaan Ximone Töllillä ja Special Chancella. Nisosen Radetzkylla on sopiva tehtävä spårtrappa-lähdössä. Marko Korven kyvykäs Jaguar Journey kohtaa Pakkasen Lake’s Edinan. Juha Koskelan Rio Luca on takaa-ajajana volttilähdössä.

