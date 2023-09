Toto75-ennakko Åby: Hail Mary suosikkina Ruotsin mestaruudessa – Suomalaisjännitystä jo ennen 75-peliä - UET Grand Prix -karsinnoilla aloitetaan

Toto75-kierroksen päätöskohteissa, tammojen ja avoimessa Ruotsin mestaruudessa voittajat palkitaan 500 000 kruunulla. Felicia Zet, Iceland Falls, Imhatra Am, Glamorous Rain, Dear Friend, Sayonara ja Great Skills ovat kovimpia tammojen taistossa. Felicia Zet ja Glamorous Rain tulevat Daniel Redénin tallista.

“Felicia Zet on ollut tosi hieno voittostarteissa. Se sai terävämmän hiitin maanantaina ja tuntui todella hyvältä. Toivon, että kunto on vähintään samanlainen kuin aiemmissa starteissa. Saimme hyvän lähtöradan, sitä tarvitaan, kun lähtö on kova”, Redén sanoi tallin kommenttisivuilla.

”Glamorous Rain oli hieno viime perjantaina. Se vain juoksenteli ja loisti. Se oli sopiva lähtö, kun tämä SM-lähtö tulee näin nopeasti. Kalmarin reissu sujui hyvin, ja treenit ovat menneet sen jälkeen normaalisti. Viimeksi ei tarvinnut käyttää vedettäviä silmälappuja”, Redén totesi.

Hugo Åbergs Memorialin ja Sundsvall Open Trotin viimeksi voittanut Daniel Redénin Hail Mary sai kasiradan Ruotsin mestaruuskisaan, joka päättää 75-kierroksen. Aetos Kronos, Borups Victory, Nurmoksen Brother Bill ja Melkko&Sorosen nousija High On Pepper ovat vaarallisia vastustajia.

”Hail Mary tuntui jättihyvältä maanantain hiitissä, jossa se sai mennä vähän terävämmin. Toivon, että se vei hevosta eteenpäin. Ajoimme vielä torstaina pari nopeampaa intervallia. Saimme huonon lähtöpaikan, mutta tämä kisa on tärkeä, jotta saamme lähdön ennen Masters-finaalia. Hail Mary vaatii huippukuntoon lähtöjä alle. Uskon, että hevonen tekee tässä hyvän suorituksen. Ilman kenkiä jatketaan”, Redén sanoi.

Pohjoismaiden hevosten UET Grand Prix -karsinnat juostaan lauantaina Åbyssä. Pekka Korven Corazon Combo matkaa Göteborgiin.

Jorma Kontio ohjastaa Corazon Comboa, joka juoksee ensimmäisessä karsinnassa jo ennen 75-kohteita. Corazon Combo starttaa seiskaradalta, Riina Rekilän kasvattama Tetrick Wania lähtee sisäradalta. Lähtö on hurjatasoinen. Derbyvoittaja Joviality, Kriteriumin sankari Xanthis Harvey ja ikäluokkahuippuihin kuuluva Bedazzled Sox ovat mukana.

”Harmi, että saimme lähtöpaikan noin ulkoa. Ja lähtö on vielä tosi kova, ainakin paperilla näyttää, että toinen karsinta on helpompi. Corazon ei ole koskaan jäänyt pois kolmen joukosta, nyt sellainen vaara on”, Korpi naurahti.

“Corazon Combo on treenannut Derbyn jälkeen ihan normaalisti ja hyvin. Lähden sen kanssa reissuun perjantaina aamulla. Illalla olemme Tukholmassa, jossa yövymme, ja jatkamme sitten siitä lauantaiaamuna kohti Göteborgia.”

”Corazon toimi tänä vuonna myös siitosoriina. Toistakymmentä tammaa sillä siemennettiin. Sen vuoksi se sai olla kesällä vähän helpommalla. Muun muassa Twigs Voici on todettu Corazonista kantavaksi.”

Derbykakkonen Barack Face on kakkosradalla toisessa karsinnassa, joka on 75-pelin avauskohde. Kungapokalenin voittaja Dancer Brodde, Gocciadoron tallin kova Danger Bi, Norjan parhaimmistoon kuuluvat Petho ja Melkko&Sorosen tähtiravuri Staro Mack Crowe ovat kovia haastajia.

Åbyssä ratkotaan seitsemässä lähdössä Ruotsin mestaruuksia. Iso osa lähdöistä ajetaan 75-pelissä. Oppilaiden, nuorten ohjastajien, amatöörien, montéhevosten ja -ratsastajien sekä tammojen ja avoimen luokan SM:t ovat iltapäivän ohjelmassa.

Monté-SM on 75-pelin kakkoskohde. Tammavaltikassa kilpaillut Timo Loulan ja Mertsi Grönstrandin omistama Orlando on yllätysvalmis. Agnes Larsson ohjastaa Fredrik Wallinin tallin tammaa.

Toto75-pelin neloskohde on Diamantstoet. Stall Nikkasen Månskenstösen on nyt sopivammassa seurassa, ja Björn Goopin ajama tamma on mahdollinen menestyjä. Ninepoints Birdie ja Garden Leave olivat perjantaiaamun peliprosenteissa niukkoja suosikkeja.

Mika Haapakankaan Special Chance starttaa oppilaiden mestaruuslähdössä, joka on 75-vitonen. Lucas H Vikström ohjastaa. Antero Heinonen tavoittelee mestaruutta kyvykkäällä Captor Delleselvellä.

