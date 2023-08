Toto75-ennakko, Åby ja Åby Stora Pris: ”Kirkkainta mitalia lähdetään tavoittelemaan”

Hierro Boko lähtee tavoittelemaan Åbyn isoa palkintoa radalta 11. Mika Forss palaa Hierro Bokon kuskiksi. Forss on ajanut sillä tällä kaudella kaksi suurvoittoa, helmikuussa Bergsåkerin Winter Trotin ja kesäkuussa Bjerken mailin kisan.

Åby Stora Pris on erittäin tasainen. Se näkyy myös peliprosenteissa. Hierro Boko on tällä kaudella eniten ansainnut osallistuja, sen voittosumma on jo yli 3 miljoonaa kruunua.

”Hierro sai olla viime startin jälkeen vähän helpommalla, mutta nyt sitä on ajeltu ja uiteltu normaalisti. Keskiviikkona reissu alkoi, ensin mentiin Sisulle ja siitä Sofia Aronssonille kolmeksi päiväksi. Sofialla on hevonen samassa lähdössä (Unico Broline). Se sai varmaan siitä hyvästä, että tuntee minut, niin huonon lähtöradan. Meillä rata on 11, mutta onneksi ollaan saman auton takana kuin muut. Mutta paikka on tuolle matkalla ehkä kuitenkin ihan hyvä, parempi kuin 6, 7 tai 8. Mitä pidempi matka, sen parempi Hierrolle. Mailit ovat sille huonoja, kun työaika on niissä niin lyhyt. Minulla on vaatimaton itseluottamus, se ei ole muuttunut. Kirkkainta mitalia lähdetään tavoittelemaan. Kaikki lähdön hevoset ovat voitettavissa”, Hannu Korpi kertoi.

Paul Hagoortin Hades de Vandel ja Per Nordströmin Kentucky River ovat myös takarivissä. Mikkelin kolmonen Bengurion Jet sekä vahvaa virettä esittäneet Aetos Kronos ja Admiral As lähtevät eturivin uloimmilta radoilta. Nordström uskoo kovasti Kentucky Riveriin, joka lauantaina saa todellisen tulikasteen.

”Lähdemme Kentucky Riverin kanssa altavastaajina, mutta en yllättyisi, vaikka se voittaisi. Valitsin tämän kilpailun ennen Margareta Wallenius Klebergs Pokalia (Jubileumspokalen), koska Åbyssä ajetaan pitkä matka, emmekä kohtaa Francesco Zetiä. Uskon Kentucky Riveriin tosi paljon jo nyt ja tulevaisuudessa. Harper Hanoverissa keväällä hevonen teki mielestäni parhaan juoksun. Viimeksi se oli 95-prosentttisessa kunnossa. Åbyyn on tähdätty, ja siellä kunnon pitäisi olla huipussa”, Nordström sanoi Kanal75:lla.

Team Melkko&Sorosen It’s Peppertime starttaa suosikkina Klass II -finaalissa, joka on 75-nelonen. Muscle Hillin 4-vuotias poika otti viimeksi komean voiton Axevallan karsinnassa. Jorma Kontion ajama It’s Peppertime lähtee voittojahtiin vitosradalta. Suomalaiskasvattajien Topping Artist arvottiin ykkösradalle. Kontio laittoi It’sPeppertimen varmasi 5Tippar-vihjeisiin.

”It’s Peppertime voitti viimeksi komealla kirillä. Åbyyn saimme hienon lähtöpaikan. Mitään muutoksia varusteisiin ei ole suunniteltu”, Katja Melkko sanoi tallin sivuilla.

Toto75-pelin avauskohteessa Jorma Kontio ajaa Katri Lindgrenin kasvattamaa No Limit Expressiä, jonka omistaja on Kontio Holding Ab Östersundista. Sisäpuolelta starttaava Hankypanky Pinkman on iso suosikki Örjan Kihlströmin ajamana.

Petri Salmelan Idomenio Sisu sai takarivin paikan hopeafinaaliin, joka on 75-kakkonen. Mika Haapakankaan valmentama Special Chance juoksee 75-kuutosena ajettavassa Diamantstoet-finaalissa.

