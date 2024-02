Toto75-ennakko Åby, jackpot: Haapakankaan miljoonan kruunun huutokauppahevonen päätöskohteessa

Veikko Haapakangas tuo starttiin neljä Stall Dencon hevosta. Toto75-pelin päätöskohteessa hopeadivisioonassa starttaava Crown Wise As on kyvykäs menijä. Denco osti Vivid Wise Asin veljen 1 250 000 kruunulla Traveran huutokaupasta tammikuun alussa. Crown Wise As on kilpaillut Ranskassa Jean-Michel Baziren valmennuksessa.

”Crown Wise As on tosi mukava ja fiksu hevonen. Se tuli meille viikko huutokaupan jälkeen ja on ollut täällä nyt kolmisen viikkoa. Siinä näkyy Muscle Hillin jälkeläisen tyyli ja kroppa. Vähän laiska se on, mutta kun mennään tosissaan, niin hevonen menee paremmin. Hevonen tuntui oikein hyvältä ratahiitissä, jonka ajoin viime viikon keskiviikkona. Olen jatkanut treenaamista kuten Bazirella tehtiin, olen ollut hänellä töissä aikaisemmin. Samoin olen ollut yhteydessä Baziren tallilla työskentelevään Kirsi Manniseen. Startti on tietysti ensimmäinen minun valmennuksestani, mutta hevonen tuntuu jättihyvältä ja on mielenkiintoista nähdä, mitä se tekee. Olen tyytyväinen lähtörataan 9. Ykkönen (Hipster Am) on nopea, niin ehkä sen selkä on hyvä paikkaa ja lopussa voi yrittää open strechiä pitkin. Alustavan suunnitelman mukaan ajamme jenkkikärryillä, alumiinikengillä ja varusteina on vedettävät korvapallot. Silmälaput päätetään lämmityksen jälkeen. Crown Wise As meni Ranskassa ilman sekkiä, niin varmaan jatketaan”, Veikko Haapakangas kertoi.

Stefan P Petterssonin valmentama Hipster Am starttaa mailin matkalle ykkösradalta. Mats E Djuse yrittää varmasti suosikilla hyvältä lähtöpaikalta heti keulaan.

V75-Mästaren tai STL Champions, kilpailu on muuttanut nimeään ja muotoaan vuosien varrella, juostaan 75-pelin kuutoskohteena. Nyt ajetaan vain yksi lähtö, kuten joskus aiemmin. Muutamina vuosina kuskit ajoivat kuusi lähtöä, ja eniten pisteitä kerännyt oli mestari.

Tänä vuonna moni kisaan oikeutettu kuski ei lähtenyt mukaan. Kuutta ohjastajaa, joiden joukossa Daniel Wäjersten, Johan Untersteiner ja Jorma Kontio, ei Åbyssä nähdä.

Carl Johan Jepsonin ajama Beartime, Stefan Perssonin Four Guys Dream ja Oskar J Anderssonin Dark Roadster ovat takamatkan kultadivisioonahevosia. Mika Forss ajaa Jevgeni Ivanovin On The Top Toomalla. Mika Haapakankaan Special Major sai kuskiksi Magnus A Djusen. Adrian Kolgjinin oma Doctor Gio ja Erik Adielssonin ajama Real Scotch ovat kovia hevosia paalukarsinasta.

”Jos Real Sctoch voittaa, niin kaiken täytyy onnistua, lähtö on tasainen. Mutta hevonen on yksi niistä, joka voi voittaa. Kunto on hyvä, ei ehkä ihan kympissä, mutta ok kuitenkin”, valmentaja Johan Untersteiner sanoi Kanal75:n haastattelussa. Johan Untersteiner itse on hiihtolomalla Italiassa.

Haapakankaat ovat hyvin esillä Åbyssä. Mika Haapakankaan tallista kilpailevat myös Special Topmodel ja Special Topsecret, jotka juoksevat Diamantstoetissa (75-kolmonen).

