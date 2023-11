Toto75-ennakko Bjerke: Suomalaissuosikki Oslon päätöskohteessa

Norjalaiset järjestäjät ovat innoissaan, kun Bjerkessä nähdään huippuvalmentajia ja -kuskeja kaikkialta. Ruotsalainen Daniel Redén, suomalainen Timo Nurmos, tanskalainen Bo Westergaard ja italalainen Alessandro Gocciadoro tuovat valmennettaviaan kisaamaan. Örjan Kihlström, Carl Johan Jepson ja Magnus A Djuse ovat ruotsalaiset menestyskuskit.

Suomalaisittain mielenkiintoisen lähtö on päätöskohde, Diamantstoet. Smokewalley Oy:n omistama Southwind Boko on mennyt hienosti, vaikka viimeksi jäi kakkoseksi. Timo Nurmoksen valmentama tamma on sopivassa seurassa ja nousee voittotaistoon lähtöradalta 11. Ville Karhulahden Heartbeat Julie meni viimeksi ravia ja voitti. Sillä on yllätysmahdollisuus, ja Karhulahti lähtee toiveikkain mielin matkaan.

”Southwind Boko kiri viimeksi oikein hyvin ja nousi kakkoseksi. Se jäi liian kauas parijonoon, eikä ehtinyt tavoittaa keulasta paennutta voittajaa. Tamma on kehittynyt uskomattoman paljon tänä vuonna ja yllättänyt positiivisesti. Se oli oikein hyvä, kun juoksi kolme peräkkäistä voittoa. Kunto pitää edelleen. Nyt on kolmas kerta peräkkäin lähtörata 11. Se on näyttänyt selvittävänsä sen paikan. Jos juoksu onnistuu, niin tamma kuuluu menestyjiin”, Nurmos sanoi.

Calgary Gamesin ja Fame And Gloryn veli Decathlon on Nurmoksen toinen ässä Bjerkessä. Se starttaa Klass I:ssä, joka on 75-vitonen. Magnus A Djusen ajama ruuna joutuu lähtemään eturivin uloimmalta paikalta, mutta on siitä huolimatta yksi suosikeista.

”Decathlon otti viimeksi hyvin ansaitun ykkösen ja voitti helposti. Sitä ennen tuli hyviä palkintopallisijoituksia 75-lähdöissä, ja hevonen on ollut kolmen parhaan joukossa kaikissa tämän vuoden starteissa. Viime startin jälkeen Decathlon vilustui ja joutui jättämään vähän treenejä väliin. Nyt olemme taas päässeet treenaamaan normaalisti, enkä usko, että kunto on kadonnut mihinkään”, Nurmos sanoi.

Nelivuotiaiden Axel Jensens Minnelöpin voittaja saa 300 000 kruunua. Lähtö ajetaan 75-kuutosena. Kolmosradalta starttaava Daniel Redénin Ante La Roque kuuluu lähdön vahvoihin hevosiin. ”Hevonen on paljon parempi, mitä tulosrivi näyttää. Nyt meillä on hyvä lähtörata, ja joskus Ante seuraa hyvin lähtöautoa. Jos hevosella on hyvä päivä, se suorittaa oikein hyvin, Maanantaina ajettiin tiukempi treeni”, valmentaja Daniel Redén kertoi.

Norjan Derbyvoittaja Born In Bergen on kova haastaja ykkösradalta. Gennaro Casillon valmentama Demon I.T. tulee Osloon kolmen voiton putkessa. Se on peliprosenteissa ykkösenä.

Kultadivisioonassa, 75-kolmonen, yli puolet on Ruotsissa valmennettuja. UET Elite Circuitin nelonen Stoletheshow olisi ollut yksi suosikeista, mutta se on flunssassa ja joutuu jäämään pois. Redénin Missle Hill on suosikki. Se oli kolmas Sundsvall Open Trotissa ja voitti viimeksi kultadivisioonan Färjestadissa. Malin matka sopii Missle Hillille, ja lähtöpaikka on hyvä nelonen.

”Missle Hill tekee joka kerta hyviä juoksuja. Mutta Färjestadin jälkeen hevonen sairastui kuumeeseen ja jouduimme pitämään treeneissä taukoa. Nyt olemme päässeet taas ajamaan normaalisti. Maanantaina ajoin terävämmän harjoituksen, pulssi oli hyvä, ja kaikki näytti siltä, että Missle Hill on palautunut hyvin. Nyt tulemme takaisin sairaustauolta, ja näemme, miten hevonen tekee. Uskon, että Missle Hill viihtyy Bjerken radalla, ja lähtöpaikka on sopiva”, Redén totesi.

