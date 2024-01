Toto75-ennakko Bollnäs: Kylmäverilähdössä Stumne Fyr ja kultadivisioonassa Phoenix Photo

Ole Johan Östren ajama Stumne Fyr voitti viime vuonna 10 lähtöä. Turun PM-kisassa tuli yksi harvoista tappioista, kun Joker Eldenin poika jäi kakkoseksi. Bollnäsissä Stumne Fyr lähtee 40 metrin takamatkalta. vastus on kova. Jan-Olov Perssonin Våler Nikolai ja Oppgårdsdrängen ovat samalla paalulla, Pekka Lillbackan omistama Wolt 20 metriä edellä. Guli Fantom ja Eld Tekno pyrkivät paalulta karkuun 75-nelosessa.

”Stumne Fyr on ollut huippukunnossa 5-vuotiaasta lähtien. Ruotsissa lähdöt ovat aina kovia, mutta meillä on salainen ase mukana. Stumne Fyrin paras kaveri Åsa Mona kilpailee myös Bollnäsissä, matkakaveri rauhoittaa Fyriä”, Merete Viksås kertoi Kanal75:n haastattelussa. Stumne Fyrin uskotaan nousevan tämän vuoden kylmäverilähtöjen kuninkaaksi.

Phoenix Photo menestyi hienosti myös viime vuonna ja päätti kauden kahteen voittoon. Tapaninpäivänä Solvallassa se otti ykkösen kultafinaalissa. Örjan Kihlströmin ajama Phoenix Photo pääsee matkaan oivalta kakkosradalta ja oli perjantaiaamun peliprosenteissa suuri suosikki.

”Saamme työskennellä tosi hienon hevosen Phoenix Photon kanssa. Se pysyi terveenä koko viime kauden ja on tuntunut hyvältä myös tämän vuoden treeneissä. Phoenix Photo toimii hyvin hokeilla ja kengillä, eikä kylmä talvi-ilma ole ongelma. Bollnäsissa tehtävä on sopiva, ja lähtörata paras mahdollinen. Meillä on tosi hyvät mahdollisuudet menestyä”, Svante Ericsson sanoi Kanal75:n haastattelussa.

Timo Nurmoksen voittokone Global Caps on suursuosikki 75-pelin avauskohteessa. Einari Vidgren Oy:n Global Classified sai kasiradan hopeadivisioonaan, joka on 75-kolmonen. Nurmoksen Aurelia Express on yksi suosikeista.

Melkko&Sorosen tallista kilpailee kaksi hyvin pärjännyttä hevosta 75-pelin päätöskohteissa. Happy Go Pepper juoksee Diamantstoetissa, joka on 75-kuutonen. Tamara Skutnabbin Honesty on yksi haastajista. Melkko&Sorosen It’s Peppertime starttaa 75-pelin päätöskohteessa, joka on pronssidivisioona. Lähtörata on 12. Nurmoksen Esposito on vitosradalta vankka suosikki.

”Happy Go Pepperillä oli viimeksi takarivin lähtöpaikka. Takaa oli mahdoton ehtiä, kun vauhti oli hiljaista. Kunto on ihan yhtä hyvä kuin aiemmin. Nyt meillä on parempi lähtöpaikka, ja juoksun vähän onnistuessa voimme napata hyvän sijoituksen”, Katja Melkko kertoi tallin vihjesivuilla.

”It’s Peppertime sai pienen treenitauon Breeders’ Crown -finaalin jälkeen. Hevonen tuntuu kotona hyvältä, ja uskon, että se tekee heti hyvän suorituksen. Lähtöpaikka on tosi ikävä. Jos juoksussa on vauhtia, ohitamme monta lopussa.”

