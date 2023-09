Toto75-ennakko Färjestad: Persson ja Tjomsland Unionskampenissa, Missle Hill kultadivisioonan suosikki – ”Luotamme Tangen Borkiin kovasti”

Molempien tallien voittokoneet arvottiin eturivin uloimmille paikoille. Tom Erik Solbergin ajama, Tjomslandin Tangen Bork hakee seiskaradalta kuudetta peräkkäistä ykköstä. Sen ulkopuolelta starttaa Mats E Djusen ajamana Perssonin Bäcklös Uriel, jolla on kiikarissa kauden 10. voitto.

Tjomsland itse ajaa orilla Grisle Odin G.L., joka viimeksi kiersi väkevästi pitkältä takamatkalta voittoon Bjerkessä. Perssonin Järvsöodin on tuore Ruotsin mestari. Se lähtee kakkosradalta Marcus Liliuksen ajamana. Mika Forss nähdään Tjomslandin Philip Essin rattailla.

”Tangen Bork meni viimeksi varmasti keulasta voittoon. Treeneissä ei ole ollut mitään poikkeavaa, kaikki on kunnossa. Se menee jokaisesta paikasta, ja luotamme hevoseen jälleen kovasti. Grisle Odin G.L. teki viimeksi kovan viimeisen kierroksen Bjerkessä. Kunto on edelleen loistava, ja hevonen pystyy olemaan lähellä Tangen Borgia. Philip Ess otti viimeksi varman voiton Bollnäsissa. Ajamme taas jenkkikärryillä, kuten yleensä aina autolähdöissä. Phlip Essiä ei kannata unohtaa, uskon, että se sijoittuu korkealle”, Tjomsland kertoi tallin kommenttisivuilla.

Toto75-pelin avauskohde on Klass I. Kotiradan Always A Pleasure lähtee voltin kakkosradalta ja on suursuosikki. Ykkös- ja kakkossijojen jälkeen tuli viimeksi hylkäys, mutta valmentaja-ohjastaja Magnus Jakobssonilla on siihen selitys.

”Olisi pitänyt odottaa suoralle ja kääntää vasta sitten kiriin. Tein virheen ja lähdin jo kaarteessa, ja hevosella oli niin paljon painetta, että tuli laukka. Sen jälkeen Always A Pleasure on treenannut oikein hyvin ja on vähintään yhtä hyvässä kunnossa kuin ennen Bollnäsin starttia. Volttilähdöistä ei ole paljon rutiinia, mutta hevonen on järkevä, ja uskon, että pääsemme kakkosradalta sujuvasti matkaan”, Jakobsson kertoi Kanal75:n haastattelussa.

Reijo Liljendahlin valmentama ja AMG Stablen omistama Tom’s Got Drive starttaa 75-kakkosessa. Se oli erinomaisen hyvä viimeksi Solvallan voittostartissa. Timo Nurmoksen Going Cash oli perjantaiaamun peliprosenteissa selkeä suosikki. Kausi alkoi kahdella voitolla. Viimeksi Going Cash ei saanut kiritilaa. Liljendahl ja Nurmos vihjaavat omat hevoset ykkösiksi 5Tippar-vihjeissä.

Kahdeksan hevosen kultadivisioona potee jälleen verenvähyyttä, mutta pääsi nyt sentään 75-peliin kolmoskohteeksi. Siitä uskotaan tulevan kahden kauppa, Daniel Redénin Missle Hill ja Daniel Wäjerstenin Mellby Jinx ovat suosikit. Missle Hill pääsee matkaan paremmalta lähtöpaikalta. Alessandro Gocciadoron Charmant de Zack on kaksikon kovin vastustaja.

”Missle Hill tekee nykyisin aina hyvän juoksun, ja sen kunto on oikein hyvä. Se meni vähän terävämmän viimeistelyn maanantaina ja tuntui hyvältä. Saimme hyvän lähtöpaikan, ja uskon hyvään suoritukseen”, Redén kertoi Stall Zetin kommenttisivuilla.

Ville Karhulahden Heartbeat Julie joutuu lähtemään takamatkalta ja lähtöradalta 12 Diamantstoetissa, joka on 75-nelonen. Redénin tallin Notice’em pääsee matkaan paalulta ja ykkösradalta. Magnus A Djuse voitti tammalla Halmstadissa ja jatkaa kuskina.

Ennen 75-kohteita Kemppitallin uushankinta Borups Tornado juoksee Unionstayern-lähdössä. Se lähtee Magnus A Djusen ajamana tavoittelemaan 100 000 kruunun ykköstä 40 metrin takamatkalta.

