Toto75-ennakko Halmstad: Sweetman kultadivisioonan suosikki, maililla kovia sprinttereitä

Lars I Nilssonin valmentama Sweetman tunnetaan hyvänä sprintterinä, ja Magnus A Djusen ajama ruuna on suosikki kolmosradalta. Sweetman pääsee lauantaina kilpailemaan suosikkibalanssillaan ilman kaikkia kenkiä, kun kenkäpakko päättyi helmikuun lopussa. Vastus on tiukka, Heart Of Steel, Tanskasta saapuva Festival Of Speed, Edibear, Four Guys Dream, Chapuy ja Ultion Face ovat kaikki vaarallisia.

”Sweetmanilla on kunto huipussaan, ja hevonen suorittaa samalla tasolla mitä pari vuotta sitten, kun se oli parhaimmillaan. Kuten aiemminkin, yritämme päästä keulaan, ja siitä meillä on voittomahdollisuus. Nyt päästään riisumaan kengät, ja se auttaa vielä jonkin verran”, Lars I Nilsson kertoi ATG:n lähetyksessä.

Linda ja Stefan Perssonin talli on vahvasti esillä Halmstadissa. Edibear on yksi Sweetmanin kovimmista haastajista.

”Edibearille maili ei ole ehkä kaikkien paras matka. Mutta hevosen starttinopeus on kyllä kehittynyt. Alussa ei heti anneta periksi, vaan yritetään lähteä reippaasti. Jenkkikärryillä jatketaan, mutta kengät pysyvät vielä jalassa”, Stefan Persson sanoi Kanal75:n haastattelussa.

Linda ja Stefan Perssonin Cassius Clay D.E. on yksi kierroksen pankeista. Se starttaa 75-kakkosessa takamatkalta. Cassius Clay on kilpaillut 75-sarjoissa hienolla menestyksellä.

”Cassius Clay voitti viimeksi oikein helposti, ja kaikki tuntuisi olevan kunnossa myös sen jälkeen. Treeneissä hevonen on tuntunut ihan normaalilta. Volttilähtöjä ei ole juuri ajettu, mutta ainakin marraskuun lopussa hevonen lähti hyvin, kun Alex Persson ajoi sillä. Olemme miettineet ajaa lauantaina ilman takakenkiä, mutta katsotaan tilannetta vielä lähempänä starttia”, Stefan Persson kertoi.

Hanna Lähdekorven tallista kilpailee kotiradalla peräti viisi hevosta. Hamilton Atout ja Steady Victory ovat takamatkalla yhdessä Cassius Clayn kanssa 75-kakkosessa, joka on 2640 metrin volttilähtö. So Far Away Ås juoksee pronssidivisioonassa ja Con Padre Klass I:ssä. Coktail Cake on yksi suosikeista ennen 75-kohteita ajettavassa B-valmentajasarjan lähdössä.

Mika Haapakankaalla on kaksi hevosta startissa. Special Topsecret on ravien avauslähdössä, joka on monté. Iina Aho ratsastaa. Magnus A Djusen ajama Special Major kilpailee 75-pelin avauskohteessa hopeadivisioonassa. Ori oli toissa kerralla kolmas tasokkaassa STL Champions-lähdössä juuri Magnus A Djusen ajamana ja on yllätysvalmis jälleen.

