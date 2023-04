Toto75-ennakko, Jägersro: Very Kronos nousi suosikiksi, kun San Moteur ei starttaa

”San Moteur oli maanantaina hiitillä oikein hyvä. Sen jälkeen siihen nousi kuume. Emme halua riskeerata mitään, jätämme Jägersron kilpailun väliin”, kasvattaja ja omistaja Håkan Arvidsson kertoi.

Very Kronos oli jo ennakkoon yksi voitontavoittelijoista, ja nyt siitä tuli selkeä suosikki. Svante Båthin Very Kronos näytti Solvallassa huhtikuun alussa, että menovaihde on löytynyt.

”Very Kronos on mennyt treenit ihan suunnitelmien mukaan Solvallan voittostartin jälkeen. Terävöitimme treeniä ennen Solvallaa, ja se tehosi. Hevonen kohtaa Jägersrossa kovan vastuksen, mutta Very osaa taistella”, Båth kertoi kotisivuillaan.

Rackham voitti Paralympiakarsinnan, ja sillä on jo paikka Åbyn finaaliin. Mikä on Christoffer Erikssonin taktiikka, kun lähtörata on 11? Ajo voi olla passiivinen.

Vielä ulompaa takarivistä starttaa Aetos Kronos, joka parhaina hetkinään pystyy mihin vain. Tauolta palaava Oscar L.A. ja Vincennesissä joulukuussa voittanut Toto Barosso ovat kilpailun värittäjä. Varsinkin Joakim Lövgrenin Oscar L.A:n luokka tiedetään. Hevonen kuuluu aikaisin rastattaviin tauosta huolimatta.

Flemming Jensenin Emoji on yksi mahdollinen yllättäjä. Emoji sijoittui Rackhamin voittamassa karsinnassa hienosti kolmanneksi. Lähtörata on nyt Emojin puolella.

”Emoji teki viimeksi oikein hyvän. juoksun. Toivoin selkäjuoksua, mutta sellaista emme saaneet, vaan jouduimme ajamaan lopussa pitkään ilman selkää. Mutta Emoji oli hyvä. Olemme iloisia nyt hyvästä lähtöradasta, eivät muut tässä juokse meiltä karkuun”, Jensen totesi Derby25 Live -vihjeissä.

Toto75-kierros päättyy hopeadivisioonaan, joka on todella hienotasoinen. Per Nordströmin Kentucky River juoksi viime kaudella 4-vuotiaana 1,1 miljoonaa kruunua. Se on monen pankki päätöskohteessa. Kentucky River oli lähellä ehtiä voittoon tämän kauden avausstartissa. Nordström on ollut erittäin tyytyväinen hevosen treeniotteisiin Åbyn startin jälkeen ja uskoo, että nyt taistellaan voitosta.

Toinen River-kasvatti Karat River starttaa rinnalta. Se on voittanut puolet starteistaan. Haastajia riittää Charliebrown Effe, Akilles Face, Hipster Am, King Schermer, Borups Racing ja myös Flemming Jensenin Eros Zola, joka voitti STL-divisioonan Halmstadisssa maaliskuussa.

”Viimeksi Solvallassa rata ei ollut normaali ja ajoimme ilman kenkiä. Luulen, että rata oli liian kova, ja hevonen meni loppusuoralla laukalle. Treeneissä se on tuntunut ihan normaalilta”, Jensen totesi.

Onkel Investin Roubine starttaa ensimmäisessä Diamantstoet-lähdössä 75-nelosessa valmentajansa Björn Goopin ajamana. Kiertämistä on paljon takamatkalta. Adrian Kolgjinin Athena Face lähtee myös takamatkalta. Se jaksaa parhaimmillaan ollessaan kiertää ja on peliprosenteissa suosikki.

Fincumetin Love No Pain juoksee toisessa Diamantstoetissa 75-vitosessa, Ken Ecce ohjastaa. Tomas Malmqvistin valmentama tamma näytti alkuvuoden starteissa, että se ravatessaan riittää pitkälle. Viimeksi yritettiin ajaa ilman etukenkiä, ja Love No Pain laukkasi. Tamman luokkaa riittää pitkälle, ja se on yllätysvalmis.

Hanna Lähdekorvella on kaksi valmennettavaa mukana. Monte Carlo juoksee jo ennen 75-kohteita ja Steady Victory Klass I:ssä, joka on 75-kakkonen.

