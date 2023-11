Toto75-ennakko Jägersro: Wallinin valmennettavat vastaan Nordströmin kaksikko 2-vuotiaiden Svensk Uppfödningslöpningin finaalissa

Fredrik Wallinin Svampen-ykkönen Matchmadeinheaven (SJ’s Caviar) ja Danny Brouwerin Oriana Boko (Father Patrick) voittivat karsinnat Solvallassa. Diederik Meilinkin Romulus Tooma (SJ’s Caviar) ja Per Nordströmin Monster Wine (Googoo Gaagaa) ottivat ykköset Jägersrossa. Nordströmin talliin meni kaksoisvoitto karsinnassa, kun Västerbo Gute (Gotland) oli toinen.

Terästallit Oy:n ja Garde Hästar AB:n Chapter One oli Solvallan karsinnassa kolmas. Wallinin tallin Chapter Sevenin tytär lähtee ison palkinnon jahtiin kasiradalta Magnus A Djusen ajamana. Suomalaisomistajien hevonen on näyttänyt mainioita otteita ja on hyvä yllätysehdokas. Se on myös nopea lähtijä.

”Matchmadeinheaven meni hienosti myös viimeksi, ja kaikki vaikuttaa ihan normaalilta sen jälkeen. Olen tyytyväinen tammaan. Hevonen on nopea alussa, ja Rikard uskoi, että olisi viimeksi pystynyt ottamaan keulat halutessaan. Mutta silloin lähtö oli pieni, eikä sillä ollut isoa merkitystä. Uskon, että nyt lähdetään rivakammin. Usein näissä laukkaa puolet hevosista, toivon, etteivät ne ole minun valmennettavani. Mutta Rikard tekee taktiikan. Matchmadeinheaven ei ole ravannut ajallisesti niin kovia tuloksia kuin muut, koska niin ei ole tarvinnut tehdä. Uskon, että tamma menee samoja aikoja muiden kanssa. Saattaa olla, että laitamme vedettävät korvapallot”, Fredrik Wallin sanoi.

”Chapter Onella oli ongelmia kiimojen kanssa uran alussa. Nyt niiden kanssa on mennyt paremmin. Harmia oli myös hampaan kanssa, mutta sekin on nyt hoidossa, ja tamma menee hyvin ja suorassa. Kasirata ei tietysti ole hyvä, mutta näissä usein tulee laukkoja, ja voimme päästä alussa hyvin eteenpäin.”, Fredrik Wallin totesi.

Per Nordström on Uppfödningslöpningin menestysvalmentaja, Denim Boko 2012, Revelation 2019 ja Islay Mist Sisu 2020 ovat tuoneet hänelle voitot. Tämän vuoden kaksikko, Monster Wine ja Västerbo Gute, kuuluu suosikkeihin.

”Molemmat hevoset tekivät karsinnassa parhaat juoksunsa tähänastisilla urillaan. Karsinta oli myös nopein. Mitään tummia pilviä ei ole sen jälkeen ilmennyt. Molemmat tuntuvat hyviltä treeneissä, ja uskon, että kumpikin pystyy vielä parantamaan. Monster Wine oli kakkonen Breeders Coursessa. Jätimme sen jälkeen Svampenin väliin ja annoimme hevoselle pienin treenijakson. Västerbo Gutelle valitsin radan 9. Pääsemme lähtemään hyvän Oriana Bokon takaa ja saamme hyvän selkäjuoksun”, Nordström kertoi Kanal75:lla.

Ville Karhulahden Heartbeat Julie juoksee Diamantstoetissa, joka on 75-kakkonen. Hienosti menestynyt tamma on hienossa kunnossa ja yksi voitontavoittelijoista.

Kolmivuotiaat juoksevat 400 000 kr ykkösistä Breeders Course Superbonus -lähdöissä ennen 75-kohteita. Uppfödningslöpningin viimevuotinen voittaja Fiftyfour (Fourth Dimension) on mukana oriiden/ruunien lähdössä. Heli ja Petri Tarrimaan Tammakriteriumin voittaja ja Kriteriumin kolmonen Lightning Stride (Twister Bi) sai radan 12 tammojen lähtöön.

Uppfödningslöpning on kansainvälinen. Osallistujien omistajista puolet asuu muualla kuin Ruotsissa. Hollannista ja Belgiasta on kaksi hevosta. Norjasta ja Suomesta kummastakin yksi.

Ibrahim Pascha voitti ensimmäisen Uppfödningslöpningin vuonna 1926 ajalla 39,9/1609m. Markku Niemisen Simb Chaplin oli ykkönen 2005 ja Zimba Boko 2008. Konepalvelu Erckon Islay Mist Sisu voitti 2020 ja Riina Rekilän Tetrick Wania 2021. Gareth Boko voitti Per Lennartssonin valmentamana 2015.

