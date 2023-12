Toto75-ennakko Momarken keskiviikkona: ”Stumne Fyr on Norjan paras kylmäverinen”

Stumne Fyr vieraili lokakuussa Turussa ja otti arvokkaan 20 000 euron kakkossijan kylmäveristen PM-kisassa. Hannu Torvisen ajama Grislefaksen G.L. voitti.

Merete Viksåsin valmentama Stumne Fyr starttaa Momarkenin 75-pelin neloskohteessa 20 metrin takamatkalta mailain matkalla.

”Momarkenin rata on hieman erikoinen, vertaisin sitä Axevallaan. Loppusuora on tosi pitkä (240m), ja harvoin jäädään pussiin. Stumne Fyr on ainakin tällä hetkellä Norjan paras kylmäverinen. Se pitää kilpailemisesta, ja uskon, että se kehittyy vielä, vaikka ikää on kohta 10 vuotta”, Ole Johan Östre kertoi Kanal75:n haastattelussa.

”Vaikka nyt tulee startteja vähän tiheämpään, niin se ei huolestuta. Stymne Fyrin kuuluu olla iso suosikki Momarkenissa, vaikka se joutuu lähtemään takamatkalta. Hevonen on osoittanut hienoa kuntoa jo pitkään, ja se pystyy itse tekemään juoksuja. Stymne Fyr on hyvä varmaehdokas.”

Stumne Fyrin edellinen kilpailu oli Bollnäsissä joulukuun puolivälissä. Siellä ruuna nousi 40 metrin takamatkalta ykköseksi Kallblodsdivisionen-finaalissa.

Ole Johan Östrellä on neljä hevosta Momarkenissa. Stymne Fyrin lisäksi 75-kuutosessa kilpaileva oman tallin Excalibur Zet pystyy pärjäämään. Avauskohteen Joyeux du Cygne ja kakkoskohteen Johanna eivät Östren mukaan nouse kärkikamppailuun.

””Excalibur Zet on oikein hyvässä kunnossa. Olen tyytyväinen lähtörataan (3), lataan alussa ja yritän keulaan. Jos se onnistuu, ajan johtopaikalta. Lähdössä on monta nopeaa hevosta, ja alussa ajetaan varmaan reipasta. Excalibur Zet on voittosummansa puolesta kovassa sarjassa, mutta on yksi niistä, joka pystyy voittamaan.”

WinterBurst-Toto75-karuselli jatkuu Momarkenin jälkeen torstaina Skivessä Tanskassa, perjantaina Bjerkessä ja lauantaina Gävlessä. Suuri finaali multijackpotilla on sunnuntaina Axevallassa.

