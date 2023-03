Toto75-ennakko Momarken: Stoletheshow loistopaikalla

Stoletheshow teki huikean viime vuoden. Ensimmäinen suurvoitto tuli maaliskuussa Solvallassa, jossa ori paineli keulasta C Th Ericssons Memorialin voittoon ajalla 11,7a/2140m. Finlandia-ajossa tuli kakkonen, vain Cokstile pysyi edellä.

Stoletheshow nappasi Oslo Grand Prixin ja Ulf Thoresen Grand Internationalin ykköset kesällä. Hugo Åbergs Memorialissa Dream Vacationin poika kävi kovan kamppailun Don Fanucci Zetin kanssa ja oli kakkonen. Sundsvall Open Trotissa Stoletheshow oli kakkonen. Moni Viking voitti, Don Fanucci Zet jäi kolmanneksi.

Stoletheshow starttaa Momarkenissa kakkosradalta, Z.Boko on sisäpuolella. Oskar J Anderssonin Readly Lavec on mielenkiintoinen haastaja.

”Stoletheshow palaa takaisin kilpailuihin hyvin ansaitun tauon jälkeen. Valmennus on sujunut ilman ongelmia. Olemme ajaneet kotona intervalleja, nopeimmillaan 16-17-vauhtia, hevonen pitää tämän tyylisestä valmennuksesta. Samanlaisella valmistautumisella voitimme Oslo Grand Prixin. Toivottavasti sama tapahtuu myös nyt, mutta mitään en voi luvata. Olen vihjaajien kanssa samaa mieltä, että Stoletheshown kuuluu olla suosikki. Voittaminen on aina kiinni pienistä asioista, joten vähän pelottavalta tuntuu, että hevonen on pelipankki. Lähtöpaikka on hyvä, ja eteenpäin ajetaan, Jos pääsemme keulaan, uskon voittoon. Jos jäämme johtavan rinnalle, sitten on vaikeampaa. Hevonen menee ilman etukenkiä, jenkkikärryillä ja vetolapuilla”, Frode Hamre kertoi rikstoto.no-kanavalla.

Eliittisarjan hevosia kilpailee myös 75-avauksessa, joka juostaan 3140 metrin matkalla. Frode Hamren 12-vuotias Ble du Gers ja Göran Antonsenin 13-vuotias Lionel lähtevät 60 metrin takamatkalta jahtaamaan edestä starttaavia. Gustav Johansson ajaa Passionate Kempin 8-vuotiasta poikaa Roofieta.

”Ble du Gers oli myös ajateltu Steinlagerin lähtöön, jossa Stoletheshow juoksee. Mutta päädyttiin ajamaan tämä stayerlähtö, vaikkei hevonen enää ole yhtä hyvä pitkillä matkoilla kuin aiemmin. Siirto tähän sarjaan oli onnistunut, vastus on sopiva. Ble du Gers oli hyvä kauden avauksessa. Uskon, että hevonen kamppailee tässä voitosta”, Hamre kertoi.

Östfoldpokalen on kylmäveristen suurkilpailu, 75-nelonen. Jan-Olov Persson vie Momarkeniin Bäcklös Urielin ja Gott Klirrin. Kumpikin kuuluu suosikkeihin. Mats E Djusen ohjastama Bäcklös Uriel säntää matkaan voltin ykkösradalta. Åsbjörn Tengsareidin ajama voitokas norjalainen Brenne Rön on napannut tällä kaudella jo neljä ykköstä. Stumme Fyr on toinen voitokas norjalainen, se starttaa takamatkalta. Sillä on myös neljä ykköstä tältä vuodelta.

Momarkenin loppukaarre on tiukka ja aiheuttaa monille hevosille ongelmia. Loppusuora on pitkä 240 metriä.

