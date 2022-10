Toto75-ennakko, Romme: Edima on myös kuskin ykkössuosikki

Suomalaisjännitystä on neloskohteen Diamantstoetissa, jossa oppilasohjastajat ovat kuskeina. Melkko&Sorosen Edima ja Jonna Irrin Best In Show As starttaavat takamatkalta. Andreas Lövdal ajaa Edimalla, joka voitti syyskuussa Hagmyrenin Diamantstoetin. Niclas Hammarströmin ohjastama Best In Show As on kärsinyt huonosta arvontaonnesta. Se joutuu taas lähtemään takamatkan takarivistä. Viimeksi Solvallassa tamma kiersi neljänneksi.

Lövdal uskoo omaan hevoseensa. Hän on laittanut Ediman ykkössuosikiksi 5Tippar-vihjeissä. Vihje-ekspertti Patrik Fernlundilla Edima on varmana. Perjantain peliprosenteissa Jalohepo Oy:n Edima oli lähdön niukka suosikki.

”Edima ei ollut toissa kerralla parhaimmillaan. Viimeksi se osoitti hyvää kuntoa, mutta jäi valitettavasti pussiin voimia jäljellä Breeders’ Crownin sarjan lähdössä. Lähtörata takamatkalta on hyvä, ja pikkutuurilla tamma ottaa hyvän sijoituksen. Mahdollisesti ajamme ilman etukenkiä tai sitten kevyillä alumiinikengillä”, Katja Melkko kertoi tallin vihjeissä.

American Trot juostaan 75-pelin kolmoskohteena. Timo Nurmoksen Seismic Wave kohtaa sopivan vastuksen, ja voitto on ihan mahdollinen. Daniel Redénin Missle Hill on ysipaikalla. Viimeksi se jäi seitsemänneksi kovatasoisessa STL Openissa. Sitä ennen se voitti kaksi 150 000 kruunun ykköstä. Daniel Wäjerstenin Global Badman on kolunnut kovia lähtöjä. Nyt olisi seura helpompi palata voittokantaan.

Kylmäveristen kova lähtö on 75-kakkonen. Se ajetaan volttilähetyksellä. Öystein Tjomslandin Grisle Odin G.L. lähtee takamatkalta Björn Goopin ajamana. Moe Odinin poika on mennyt hienosti, ja se on suuri suosikki. Paalun Gorm vetää pitkään, eikä sen kiinniottaminen ole helppo homma. Mutta Grisle Odin yleensä jyrää voimillaan voittoon.

Hienotasoinen hopeadivisioona on kierroksen päätöskohde. Se ajetaan 2640 metrin matkalla. Voitto tai voittoja näkyy 11 hevosen tulostaulussa. Mika Haapakankaan Special Major on kunnossa, mutta lähtörata 11 on ikävä. Koko eturivin joukkue pystyy voittoon. Robert Berghin L.L.Royal on menestynyt viime viikkoina erinomaisesti ja noussee niukaksi suosikiksi. Haapakankaan Valnes Lisa sai ysiradan kuutoskohteena ajettavaan Klass I:een, jossa matka on myös 2640 metriä.

Riikka Avotien kasvattama ja Crowd One Stablen omistama Velocius Crowd One juoksee Klass II:ssa. Björn Goop istuu valmennettavansa kärryillä. Tallin toinen hevonen Crowd One Evo starttaa päivän avauslähdössä. Horsepoint Oy on Father Patrickin pojan kasvattaja.

