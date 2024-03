Toto75-ennakko, Rommen 7,3 miljoonan euron multijackpot: Nurmoksen Antognoni on pääsiäissunnuntain varmaehdokas

Timo Nurmoksella on hyvä voittosauma 75-vitosessa. Antognoni palasi tauolta helmikuun loppupuolella ja voitti heti hienolla esityksellä. Jorma Kontion ajama Father Patrickin poika on nopea ja pääsee matkaan nelospaikalta. 2640 metrin matka sopii myös hevoselle.

”Antognoni on kehittynyt talven aikana niin fyysisesti kuin henkisesti. Hevonen ruunattin viime vuoden viimeisen startin jälkeen, ja se on tehnyt hyvää. Antognoni oli hyvä jo viime vuonna, mutta nyt se on mennyt vielä useita askelia eteenpäin. Tämän vuoden avausstartissa voitto tuli ylivoimaisesti, voimia jäi. Ainakin treenien mukaan hevonen on mennyt vielä paremmaksi. Meillä on hyvä lähtöpaikka, ja jos kuski haluaa, niin sillä voi ladata alussa. Täytyy olla optimistinen ennen starttia”, sanoi Nurmos, joka laittoi Antognonin varmaksi 5Tippar-vihjeisiin.

Avauskohde on Klass I, joka ajetaan 2140 metrin matkalla ja volttilähetyksellä. Peliprosenttien mukaan lähdössä on kaksi suosikkia. Ulf Stenströmerin Great Time Trot ja Björn Goopin Joint Chief. Kumpikin valmentaja uskoo omaansa.

”Olen ollut todella tyytyväinen kahteen starttiin, jotka hevonen on tehnyt meiltä. Treenit ovat sujuneet hyvin. Voltin vitosrata on aina arvoitus, mutta Örebrossa hevonen selvitti nelospaikan hyvin. Vaikka hevosella on vasta 10 starttia, niin se tuntuu hopeadivisioonalaiselta”, Stenströmer sanoi Kanal75:lla.

”Ajoin itse hiittiä Joint Chiefillä viime viikolla, ja hevonen tuntui todella hyvältä. Meillä on juoksurata, ja Jont Chief lähtee hyvin. Kovimmalla vastustajalla Great Time Trotilla on vitosrata. Uskon, että olemme voittotaistossa. Joint Chief on yksi kierroksen varmavaihtoehdoista”, Goop sanoi Björnkollenissa.

Kylmäverilähtöjä ajetaan 75-kohteina kaksi. 75-kakkonen on todella tasainen 15 hevosen volttilähtö. Jan-Olov Perssonin valmentama Svarte Petter on suosikki 20 metrin takamatkalta. Se juoksi viimeksi ilman kenkiä, ja meno parani todella paljon.

Toinen kylmäverilähtö ajetaan 75-pelin neloskohteena. Avoimen luokan hevoset lähtevät 20 metrin takamatkalta. Gunnar Melander luovuttaa Månlykke A.M:n ohjakset Magnus A Djuselle, Jan-Olov Perssonin valmentamia hevosia on paalulla neljä. Jorma Kontion ajama Wolt on yksi niistä, sillä on voltin ykkösrata.

Kultadivisioona ajetaan jo iltapäivän kolmoslähtönä. Suomalaisittain siinä riittää jännitettävää. Seinäjoki Raceen kutsun saanut Borups Victory viimeistelee kuntoaan ennen Suomen matkaa. Kultadivisioona ajetaan 2640 metrin matkalla. Daniel Wäjerstenin lähtee voitontavoitteluun kakkosradalta, hevosia ilmoitettiin vain kahdeksan.

Mielenkiintoisin vastustaja ja kovin haastaja tulee Daniel Redénin tallista. Kentucky River aloittaa ykkösradalta. Father Patrickin poika kilpaili vuodenvaihteessa Ranskassa. Se jäi jouluaattona 5-vuotiaiden Prix Tenor Baunessa yhdeksänneksi. Tammikuussa Prix de Bestissä tuli nelossija. Kentucky River sijoittui viime vuoden Harper Hanoverissa kakkoseksi Per Nordströmin valmennuksesta.

Toto-kohteisiin tästä