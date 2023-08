Toto75-ennakko Solvalla keskiviikko: Tasoa riittää, niin urheilullisesti kuin pelillisesti, Francesco Zet illan tähti

Daniel Redénin Francesco Zet lähtee tavoittelemaan 17. peräkkäistä voittoaan 5-vuotiaiden perinteisessä pokaalilähdössä, joka on 75-kuutonen. Father Patrickin pojan meriittilista on jo nyt uskomaton, ja Solvallan urheilujohtaja Anders Malmrot on haltijoissaan.

”Francesco Zet on ehkä maailman paras hevonen tällä hetkellä, 16 peräkkäistä voittoa. Se sai sisäradan lähtöpaikan, ja spekulaatiot alkoivat, millainen juoksusta tulee, kun vastassa on nippu huippuhevosia. Viime vuonna San Moteur juoksi ME:n 09,7a, mikä on aika tänä vuonna”, Malmrot mietti.

”Hevosella on ollut kaikki hyvin viime startin jälkeen. Meillä on ollut rata raskas treenata, mutta Francesco juoksentelee ja leikittelee mennessään, emmekä voi valittaa mistään. Ori sai viimeksi sopivan juoksun tauon jälkeen, ja toivon, että saimme kuntoa nousemaan edelleen. Meillä on lähtörata 1 kuten oli myös Bodenissa. Siellä se näytti pystyvän avaamaan hyvin, ja Solvallassa on ykkösrata vielä parempi lähteä. Otamme takakengät pois, näin teen, kun kyseessä on isompi lähtö. En osaa sanoa, tuleeko meno tehokkaammaksi, hevonen on ollut hyvä myös kenkien kanssa”, Redén sanoi Stall Zetin sivuilla.

Vastus on huippuluokkaa, kun paras palkitaan 1,5 miljoonalla kruunulla. Melkko&Sorosen High On Pepper starttaa Francesco Zetin rinnalta Jorma Kontion ajamana. Jörgen Westholmin kovakapasiteettinen Castor The Star sen viereltä.

Alessandro Gocciadoron Jimmy Ferro B.R. ja Clarissa sekä Daniel Wäjerstenin Mellby Jinx ja Borups Victory ovat hurjia menijöitä. Borups Victory sijoittui keväällä Seinäjoki Racessa kakkoseksi. Sweden Cupin karsintavoittaja Invictus Madiba sekä takarivin Seven Nation Army ja Imperatur Am pystyvät myös korkealle.

Prix Maharajah on Tammojen EM-lähtö, se juostaan 75-kolmosena. Great Skills ja Glamorous Rain ovat Ruotsin ykkösmenijät. Gocciadoron kovat Blackflash Bar ja Zeudi Amg kisaavat Italian lipun alla samoin Paul Hagoortin Drottingpokalenin ja Stosprinternin voittaja Chebba Mil. Tomas Malmqvistin Isla Jet on ranskalaisedustaja, Miss Pepper Norjan ja Golden C.N. Tanskan. Great Skills ja Zeudi Amg olivat tiistain peliprosenteissa suosikit. Suomalaistatammaa ei tänä vuonna nähdä EM-kisassa Tammavaltikan läheisyys varmaan vaikutti.

”Blackflash Bar tulee aina vaan paremmaksi ja paremmaksi. Rata 7 ei tee tehtävää helpoksi, mutta tammalla on ollut Italiassa samanlaisia lähtöratoja, ja se on lennähtänyt ohi nopeiden avaajien. Jos niin haluan, uskon, että voin ottaa keulapaikan. Mutta en päätä mitään taktiikkaa ennen kuin lähtöauton takana”, Gocciadoro sanoi.

”Zeudi Amg on perustyypiltään hevonen, joka tulee aina vaan vahvemmaksi, mitä enemmän se kilpailee. Viime vuonna tamma teki huippusuorituksen vastaavassa lähdössä. Se on näyttänyt, että myös keskimatkat käyvät. Kaikki viittaa siihen, että Zeudi tekee jälleen huippusuorituksen, enkä yllättyisi, vaikka se seisoisi voittajakehässä keskiviikkona”, Gocciadoro totesi.

Toto75-kierros käynnistyy 5-6-vuotiaiden kylmäveristen lähdöllä. Norjan mestaruuden viimeksi voittanut 6-vuotias Tangen Bork on suosikki, se starttaa juoksuradalta. Viisivuotiaat Brenne Odin ja Smedheim Braut ovat kovimmat haastajat.

Arvostettu Big Noon Pokalen ajetaan 75-kakkosena. 3-4-vuotiaat kisaavat mailin voltissa 300 000 kruunun ykkösestä, 3-vuotiaat lähtevät perusmatkalta. Timo Nurmoksen Savile Row (Muscle Mass) starttaa paalulta. Se on voittanut uransa kaikki kolmelähtöä. Dakova Mail ja B.A.Superhero ovat kokeneita 4-vuotiaita ja vaarallisia.

Toto-kohteisiin tästä