Toto75-ennakko Östersund: Redénin ja Gocciadoron talleista monta suosikkia

Finlandia-Ajon tuore kolmonen Hail Mary ja Seinäjoki Racen viimevuotinen voittaja Mister Hercules tulevat Redénin tallista Jämtland Stora Prisissa (75-6). Mister Hercules sai kolmospaikan ja Hail Mary vitosen. Finlandian nelonen Mellby Jinx starttaa niiden välistä. Gocciadoron Clarissa voi yllättää, vaikka lähtörata on ikävä.

Irlannin Harry Knows tuo kisaan eksotiikkaa. Se oli mukana jo Sweden Cupissa, mutta kisa meni pieleen jo kiihdytysvaiheessa, kun hevonen jäi toivottoman kauas muista. Salama-avaaja ja Mantorpin lauantain voittaja Thereisnolimit sai harmillisesti takarivin lähtöpaikan. Voittaja saa 600 000 kruunua.

”Mister Hercules joutui viimeksi lähtemään kolmannen radan jonon vetäjäksi, kun vauhti oli hiljainen. Juoksusta tuli liian vaikea. Maanantaina se sai reippaan hiitin ja oli hieno. Uskon, että se oikein hyvässä lyönnissä lauantaina”, Redén sanoi.

”Hail Marylta putosi putsi viimeksi, ja siksi Björn ajoin varman päälle, hevonen tuli voimia jäljellä maaliin. Ajoin myös Maryllä kovan hiitin, ja se tuntuu juuri sellaiselta kuin toivoin.”

”Clarissa teki oikein hienon juoksun Örebron tauolta paluustartissa ja tuntui loistavalta myös Gävlessä. Jos jollain hevosella pitää olla kasirata, niin mieluimmin Clarissalla kuin muilla, se ei ole nopea startista. Tehtävä ei ole helppo, mutta hevonen on kunnossa”, Gocciadoro sanoi Sulkysportin avoimilla kommenttisivuilla.

Toto75-pelin avauskohteeseen tuli valitettava poisjäänti. Einari Vidgren Oy:n omistama ja Mattias Djusen valmentama voittokone Fine Manners ei starttaa. Vaikka suosikki jää pois, niin tasoa riittää, kun Heavenly Zet, Not For Sale, Cleveland Broline ja Punchboard ampaisevat matkaan.

”Heavently Zet stressaa jonkin verran, mutta meidän on elettävä sen kanssa. Hevonen on mennyt oikein hyvin tänä vuonna, ja oli viimeksi paljon parempi kuin ennen sitä. Se juoksee nyt kotitreeneissä suoremmin kuin aiemmin, ja se on hyvä juttu. Lähtö on kovempi mitä aiemmin, mutta Heavently osaa myös juosta. Nyt voisi olla vaikka selkäjuoksun vuoro, hevonen pystyy spurttaamaan tosi kovaa lyhyen pätkän”, Redén kertoi.

Kierroksen suurin suosikki löytyy hopeadivisioonasta, joka ajetaan 75-kolmosena, tammoilla ei ole voittosummarajoitusta. Alessandro Gocciadoron Zeudi AMG on tammana sopivassa seurassa ja viihtyy mailin matkalla. Daniel Wäjersteniltä hyvin aloittanut Riet Hazelaar on kova vastustaja.

”Zeudilla oli viimeksi hankala lähtörata Solvallassa, otin startin rauhallisesti ja valitsin ajaa takaa. Tamma lopetti viimeiset 300 metriä loistavasti. Lähtörata on nyt ok, ja vaikka en tunne vastustajia vielä oikein hyvin, niin tämä on koko viikon paras menestyssaumani”, Gocciadoro totesi.

Tapio Tammisen ja Firma Stall Sacamanon omistama B.Sacamano juoksee pronssidivisioonassa (75-5) valmentajansa Sandra Erikssonin ajamana. Redénin tallin PolePosition on tiukka vastustaja.

”PolePosition oli valtavan hyvä viimeksi. Se pysyi rauhallisena, vaikka joutui vastaamaan alussa kärkipaikalla. Hevonen tulee koko ajan paremmaksi ja paremmaksi. Ajoin sillä maanantaina reippaamman hiitin, hevonen oli oikein hyvä ja uskon hyvään suoritukseen”, Redén kertoi.

Daniel Redénin Hail Mary voitti Jämtlands Stora Prisin viime vuonna. Alessandro Gocciadoron Vernissage Grif oli ykkönen 2021 ja 2022.