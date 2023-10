Toto86-ennakko Bergsåker ja Solvalla: Suuret suosikit päätöskohteissa - Malmrot määräsi Traveraloppetin takamatkat

Per Linderoth on nykyisin Östersundin valmentaja. Invisible Sun on hänen huippuhevosensa 86-seiskassa Bergsåkerissa. Lähtörata on kahdeksan, mutta se ei haittaa, Invisible Sun on suuri suosikki. Ja hevoseen uskoo myös valmentaja.

”Invisible Sunin kyllä kuuluu olla suosikki. Se on tosi kovakapasiteettinen hevonen ja kohtaa tällä kerralla sopivan vastuksen. Toissa kerralla hevonen näytti laukan jälkeen, että se todella osaa juosta. Se oli aikaisemmin Kolgjinilla valmennuksessa, hevonen laukkaili, mutta näytti jo silloin kovalta. Luokaltaan Invisible Sun on varmaan paras hevonen, jota olen treenannut”, kokenut Linderoth kertoi Kanal75:n haastattelussa.

Solvallassa ajetaan 86-pelin päätöskohde. Daniel Redénin Poleposition on selkeä suosikki. Se voi pitää ykkösradalta keulat. Jos niin käy, Örjan Kihlströmin ajamaa Propulsionin poikaa on vaikea ohittaa. Joshua B.R. on yksi kovimmista haastajista. Jonna Irrin omistama ja valmentama Maharajahin poika voitti Teivossa syyskuun lopulla ja näytti oivaa osaamista.

”Poleposition oli viimeksi vähän turhan paineissaan, eikä lähtenyt ravia. Hevonen on kuitenkin hyvä suorittaja. Kriteriumkarsinnassa se avasi hyvin radalta yksi Dancer Broddea vastaan, joten se osaa lähteä sisäradalta hyvin”, Daniel Redén kertoi Stall Zetin kommenttisivuilla.

Bergsåkerin suurin ykkönen 200 000 kruunua maksetaan kylmäveristen Dubbelcupen-finaalissa, joka on 86-vitonen.

Tomas Petterssonin ajama Pydin joutuu lähtemään 40 metrin takamatkalta. Kokenut Moe Odinin poika nousee kärkitaistoon. Paaluhevosista Jan-Olov Perssonin 4-vuotias Envis on menestynyt ikäluokkalähdöissä ja pyrkii karkuun. Björlifanner ja Soldhöjdens Drake kuuluvat 20 metrin takamatkalta lähtevistä pelihevosiin.

Traveran huutokaupoissa myytyjen lähdössä Solvallassa paras palkitaan 150 000 kruunulla, kisa ajetaan 86-pelin kuutoskohteena. Traveraloppet on handikaapparilähtö, Solvallan urheilujohtaja Anders Malmrot on sijoittanut hevoset eri paaluille. Oskar Kylin Blomin Ubiquarian Facelle on laitettu 60 metrin takamatka. Daniel Redénin Luca di Quattro on 20 metrin paalulla, sen voittosumma on vain 174 672 kruunua. Ubiquarian Face on tienannut 2,2 miljoonaa kruunua. Turun PM-kisassa Stumne Fyrin kakkoseksi ajanut Ole Johan Östre tuo Solvallaan oman tallin King Of Silverin, joka starttaa 20 metrin takamatkalta, sen voittosumma on 158 715 kruunua. Lähtö on mielenkiintoinen pelipähkinä.

”Luca di Quattro oli hyvä viimeksi. Se on kehittynyt jokaisessa lähdössä. Starttitilanteessa hevonen on hieman stressaantunut, ja voltin rata 5 on pieni kysymysmerkki, miten se lähtee siitä. Lisäksi olemme voittosummien puolesta sijoitettu aika tiukasti takamatkalle”, Redén selvitti.

ML Stablen kasvattama Miss Abbey Road lähtee takamatkalta tavoittelemaan voittoa 86-ykkösessä Jessicka Sidbäckin ajamana. International Haciendan ja Juha Saarijärven kasvattama Yourshowartist on paalulla.

Nina Pettersson-Perklénin tallista kilpailee Solvallassa kolme hevosta ennen 86-lähtöjä. Ies Knightqueen (Scarlet Knight) ja Edit Tourraj (Raja Mirchi) starttaavat 3-vuotiaiden tammojen ST:n Nuorten sarjassa. Dame Lane juoksee Lukas Svedinin ajamana amatööriohjastajien lähdössä.

Toto-kohteisiin tästä