Toto86-ennakko: Don Fanucci Zet suosikki Solvallassa, Lexus B.R. luottohevonen Bjerkessä

Daniel Redénin Don Fanucci Zet voitti Elitloppet-finaalin 2021 ajalla 08,9a, Vivid Wise As ja Gareth Boko olivat seuraavina. Toissa vuonna Don Fanucci Zet voitti karsinnan, mutta laukkasi finaalissa. Viime vuonna laukka tuli jo karsinnassa,

Don Fanucci Zet aloitti tämän kauden kolmossijalla Solvallassa, edelle jäivät Mellby Jinx ja Milliondollarrhyme. Vastus on nyt sopiva, ja Don Fanucci Zet lähtee suursuosikkina matkaan kolmosradalta. Milliondollarrhyme arvottiin eturivin uloimmalle paikalle.

”Olin tosi tyytyväinen Don Fanucci Zetin viime starttiin. Se on ehkä 60-prosenttisessa kunnossa, mutta hevonen ravaa hyvin ja tuntuu terveeltä, se on tällä hetkellä tärkeintä. Ajoin Fanuccilla maanantaina, se vaikutti edelleen yhtä hyvältä. Toivon, että kunto nousee pienin askelin, huippukunnossa hevonen ei vielä ole. Viimeksi se tuli 1.10-vauhtia päätöskierroksen kierrellen. Se oli hyvin tehty, ja parempaa on tulossa. Lähtörata on hyvä. Hevosella on edessä kengät eli balanssi on sama kuin viimeksi”, Redén kertoi.

Petri Salmelan Kill Posin starttaa Solvallaserien150-karsinnassa (86-4). Mika Forssin ajama tamma sai takarivin lähtöpaikan.

Frode Hamren valmentamat hevoset kuuluvat aina Bjerken kohdelähtöjen suosikkeihin. Hamre itse ajaa voitokkaalla Fyrillä, joka lähtee ykkösradalta kylmäverilähdössä (86-3). Hamren tallin Bunny on vahva voitontavoittelija 86-vitosessa samoin Nelson Daytona 86-seiskassa. Tom Erik Solberg ohjastaa Bunnyä ja Nelson Daytonaa.

Hamren hevosten lisäksi Geir Vegard Gundersenin valmentama Lexus B.R. kuuluu paljon pelattuihin. Se starttaa vitosradalta 86-ykkösessä. Lexus B.R. on kilpaillut kuusi kertaa ja hävinnyt vain kerran. Lexus B.R. tulee neljän kuukauden tauolta, mutta hevosen uskotaan heti tekevän hyvän suorituksen.

Kolmivuotiaiden Vårfavoriten-lähdöissä Solvallassa voittajat saavat 200 000 kruunua. Diederik Meilinkin valmentama ja Björn Goopin ajama Romulus Tooma on ykkösradalla urospuolisten lähdössä. SJ’s Caviarin poika juoksi komean lähes 1,4 miljoonan kruunun voittosumman 2-vuotiaana, kun Svensk Uppfödningslöpningin kakkossijasta napsahti 800 000 kruunua. Petri Salmelan Like Magic Sisu (Googoo Gaagaa) on aloittanut uransa voitokkaasti ja on yksi haastajista.

Tammojen Vårfavoriten ajetaan 86-pelin kuutoskohteena. Ballerina Girl (Father Patrick) aloitti Andreas Lövdalin valmennuksesta voitolla ja kuuluu suosikkeihin kasiradaltakin. Gennaro Casillon Charma (Love You) kukisti sen helmikuun alussa. Mattias Djusen tallista tulee hyvä kaksikko Melba Westwood (Quite Easy) ja Honey Crown (Bar Hopping).