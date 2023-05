Toto86-ennakko: Hamre Bjerkessä ja Lövgren Jägersrossa – näihin valmentajiin luotetaan

Frode Hamre on niin Bjerken kuin koko Norjan ykkösvalmentaja. Hänen tallistaan tulevat Bjerken keskiviikon lähtöjen suosikit.

I.D. Excellent starttaa 86-avauksessa. Se on aina menestynyt hyvin ja kuuluu kakkosradalta pelihevosiin yhdessä sisäpuolelta lähtevän Greedin kanssa. Sörlandetissa voiton ajanut Tom Erik Solberg jatkaa ohjastajana. ”Tamma on nopea ja pystyy hyödyntämään lähtöpaikan. Viimeksi se jäi sisäradalle väsyvän taakse, mutta oli ennen sitä oikein hyvä”, Hamre kertoi.

Hamren jenkki Cool Trix oli maanantaina pelattu suureksi suosikiksi 86-vitosessa, joka on Summer Meetingin karsinta. Trixtonin poika on voittanut 11 kertaa, startteja on 20. ”Cool Trix on ollut oikein hyvä. Viimeksi se selvitti 2600 metrin matkan. Se on treenannut tosi hyvin, ja meillä on iso voittosauma.”

Skate Trix kilpailee 86-seiskassa ja on Hamren kolmas hyvä pelikohde. Se on voittanut 19 kertaa, yli puolet starteistaan. Trixtonilainen lähtee mailin ryhmään kolmospaikalta. ”Skate Trix tuli viimeksi hyvin neljänneksi, kun sai kiritilaa. Lyhyt matka on kysymysmerkki, koska se ei ole nopea alussa. Toivotaan reipasta matkavauhtia.”

Kotiradan Joakim Lövgreniin kannattaa luottaa Jägersron lähdöissä. Lady Beluga on hänen hevosensa 86-kakkosessa. Tämä kausi alkoi voitolla hyvän kirin päätteeksi. Viime startissa ei menestystä tullut.

”Viimeksi juoksusta tuli liian raskas, mutta sitä ennen Lady Beluga oli tosi hyvä lounasravilähdössä, jossa kohtasimme vähän helpomman vastuksen. Nyt on taas helpompi porukka vastassa kuin viimeksi ja toivomme samanlaista menestystä kuin Jägersron vuoden avausstartissa”, Lövgren sanoi Kanal75:n haastattelussa.

Lövgrenin Global Difference on jättisuosikki 86-nelosessa. SJ’s Caviarin 4-vuotias poika on aloittanut uransa komeasti, kuudesta kilpailusta on tullut neljä voittoa.

”Global Difference ei ole mikään sprintteri, mutta osaa kiriä vahvasti ja pitkään. Hevonen on tehokkaasti onnistunut säästämään voimia aina loppusuoralle. Viimeksi tuli muutama laukka-askel, kun edessä olevan piiska osui siihen. Uskon, että hevonen menee vielä helposti pari luokkaa ylöspäin”, Lövgren totesi.

Natorp Bo on Lövgrenin kolmas voittosauma. Se juoksee päätöskohteessa ja lähtee takamatkalta yhdessä Hanna Lähdekorven Amorcer Levallon kanssa. Natorp Bo aloitti viimeksi voitolla Lövgrenin treenistä.

”Kaikki sujui helposti viimeksi. Nyt on kovempi vastus ja täysin erilainen tehtävä takamatkalta. Mielenkiintoista nähdä, miten hevonen suoriutuu tästä tehtävästä. Menestys riippuu paljon sitä, mihin paikkaan pääsemme takamatkalta”, Lövgren mietiskeli.

Toto-kohteisiin tästä