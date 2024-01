Toto86-ennakko jackpotkierrokselle: Relevant Stride Solvallassa ja Wolt Bergsåkerissa

Pauli Pitkäsen yrityksen kasvattama Relevant Stride juoksee Solvallaserien 150-karsinnassa, jossa tammoilla on etu voittosummissa. Jorma Kontion ajama Maharajahin 4-vuotias tytär lähtee seiskaradalta 86-nelosessa. Kovimmat vastustajat Stefan Melanderin Oracle Vixi, jonka emä on Ripley, ja Svante Ericssonin Victory Venus lähtevät takarivistä. Relevant Striden peliprosentit huitelivat lukemissa 75 tiistaina aamupäivällä.

”Relevant Stride on aina ollut lupaava, mutta pienet murheet uran alkupuolella viivästyttivät sitä. Viime aikoina tamma on päässyt kilpailemaan säännöllisesti, eikä suorituksia voi moittia. Tähtäin on Suomen ikäluokkalähdöissä. Viimeksi hevonen oli tosi hyvä, eikä sen tarvinnut liikaa ponnistella. Kotona kaikki on sujunut hyvin, eikä mikään viittaa siihen, että hevonen olisi huonompi. Vastus kovenee koko ajan, kun palkintosumma kasvaa. Uskon, että olemme taas voittotaistossa, vaikka lähtöpaikka on vähän ulkona”, Katja Melkko kertoi tallin vihjesivuilla.

Pekka Lillbackan kasvattama ja omistama Wolt on sopivassa seurassa Bergsåkerin kylmäverilähdössä (86-kolmonen), ja Jan-Olov Perssonin valmentama ori voi edetä taas voittajaksi. Wolt palasi viimeksi kolmen kuukauden tauolta, mutta alun laukka toi hylkäyksen. Mats E Djusen ajama Wolt sai kakkosradan 7 hevosen lähdössä. Wolt ja Ängsborken olivat peliprosenteissa tasavahvat suosikit. Tilanne muuttui, kun Ängsborken jäi pois tiistaiaamuna.

“Wolt meni viimeksi rullivaksi, kuten joskus tapahtuu, ja se johti laukkaan. Hevonen sai kuitenkin starttivauhtisen hiitin ja edistyy tauon jälkeen. Lähtörata Bergsåkerissa on hyvä, ja Wolt pystyy avaamaan puolikovaa. Uskon, että Mats yrittää ainakin hetken aikaa päästä johtopaikalle. Mutta hevonen ei ole riippuvainen juoksupaikasta”, Jan-Olov Persson sanoi.

Robert Dunderin tallista kilpailee kaksi hevosta kotiradalla Bergsåkerissa. 86-pelin avauskohteen Timeless Sunset on mennyt hienosti ja kuuluu pelihevosiin, vaikka lähtörata on 10 mailin matkalla. Viimeksi Django Riffin poika oli vaisu ja jäi suosikkina neljänneksi.

”Sen startin voi unohtaa. Timeless Sunset on tarkka siitä, että se saa hyvän pidon radasta. Östersundissa rata oli aivan liian pehmeä, ja lisäksi juoksun vauhdista tuli nykivä. Hevonen pitää tasaisen kovasta matkavauhdista. Se on tuntunut kotona oikein hyvältä ja kuuluu rastattaviin. En yllättyisi, vaikka se taistelisi voitosta”, Dunder sanoi Kanal75:n haastattelussa.

Dunderin toinen hevonen Ice Cold Kent juoksee 86-seiskassa, ja on selkeä suosikki. Se päätti viime kauden voittoon Umåkerin joulupäivän 75-kierroksella.

”Ice Cold Kent juoksi aikaisemmin käsijarru päällä, mutta muuttui ruunauksen jälkeen. Umåkerin lähdön jälkeen se sai ottaa vähän rauhallisemmin. Ajatus oli pitää taukoa vielä vähän pidempään, mutta hevonen tuntuu niin hyvältä, että päätin ajaa tämän Bergsåkerin lähdön. Ice Cold Kent on valmis tähän kilpailuun. Vaikka vastus koko ajan kovenee, niin se on yksi, joka voi voittaa keskiviikkona.”

Tamara Skutnabbin tallista kilpailee kaksi hevosta Bergsåkerissa. Vincent Eliassonin ajama Black Dog kilpailee ennen 86-kohteita ajettavassa oppilaslähdössä. Skutnabbin itsensä ohjastama Honesty on takamatkalla tammalähdössä, joka on 86-pelin vitoskohde. Matti Nisosen valmentama Djokovic juoksee Solvallassa 86-kakkosessa. Sillä on takarivin lähtöpaikka.

Suomalaisvoitto on lähellä Solvallan kolmoslähdössä ennen 86-kohteita. Onkel Investin Noble Express palaa tauolta. Edellinen kilpailu on voittostartti Örebrosta elokuulta. Björn Goop valmentaa ja ajaa.

