Toto86-ennakko, keskiviikko: The Owners Trophy Solvallassa, Derbykarsinnat Bjerkessä

The Owners Trophyn voittaja palkitaan 200 000 kruunulla. Timo Nurmoksen Kapten Brodde lähtee matkaan paalulta voltin vitosradalta. Magnus A Djusen ajama SJ’s Caviarin poika on suosikki. Nurmoksen kokeneet Seismic Wave ja Inti Boko starttaavat takamatkalta. Seismic Wavella on koelähtö alla. Mika Forssin ajama Inti Boko on juossut pitkän tauon jälkeen kolme kilpailua ja väläytellyt tulemistaan.

”Kapten Brodde teki viimeksi 75-finaalissa fantastisen juoksun. Se tuli päätöskierroksen 1.10-vauhtia. Hevonen on tuntunut hyvältä sen jälkeen ja treenannut hyvin. Valitettavasti saimme huonoimman lähtöradan, mutta uskon, että se tekee taas hyvän juoksun. Seismic Wave tarvitsee varmaan lähtöjä ollakseen parhaimmillaan. Inti Brodde astui viimeksi jonkin kiven päälle, kun se laukkasi. Hevonen on hyvällä mallilla, ja toissa kerralla sille jäi voimia varastoon kultadivisioonassa ”, Nurmos sanoi.

Alessandro Gocciadorolla on kolme mielenkiintoista hevosta Solvallan 86-kohteissa, lähtöpaikat ovat haastavat. 86-kakkosessa Cash Back Bi radalta 11, 86-nelosessa Et Gar radalta 8 ja 86-kuutosessa Doctor Gio radalta 8.

”Cash Back Bi teki erinomaisen suorituksen Rommessa. Se on hevonen, jolla on ollut paljon ongelmia. Ilman niitä se olisi yksi tallini parhaista 5-vuotiaista. Uskon, että se on entistä terävämpi tässä lähdössä. Olen optimistinen”, Gocciadoro sanoi.

”Et Gar oli liian kovassa seurassa viimeksi Jägersrossa. Sitä ennen se voitti Breeders Coursen karsintalähdön Napolissa johtavan rinnalta. Nyt seura Solvallassa on taas sopiva. Saatamme ajaa jonkinlaisella ilman kenkiä -balanssilla.”

”Doctor Gio ei ollut ihan satku viimeksi. Sen jälkeen tutkittiin ja huomattiin, että kurkussa oli ongelmia. ja hevosta hoidettiin. Lähtönopeus on parantunut Ruotsissa. Balanssin päätän lopullisesti lämmityksen jälkeen.”

Bjerkessä ajetaan neljä Tammaderbyn karsintaa ennen 86-kierrosta. Suomalaiskasvattajien Cabaret Artist (Propulsion) hakee finaalipaikkaa neloskarsinnassa. Derbykarsintoja ajetaan neljä, joista kaksi on 86-kupongilla.

Preben Sövik matkaa Jägersrosta Bjerkeen Just Perfect Sisulla, joka on selkeä suosikki ensimmäisessä Derbykarsinnassa, 86-vitosessa. Brillantissimen poika voitti heinäkuun alussa Jarlsberg Grand Prixin.

”Minulla on Norjassa hyvä ystävä, joka osaa arvioida maan 4-vuotiaat hyvin. Hänen mukaansa Just Perfect Sisu kuuluu ikäluokan kolmen parhaan joukkoon. Se ei ole mikään sprintteri, ja yllätyin vähän, kun se voitti Jarlsberg GB:n eli Norjan Sprintermästaren-lähdön niin helposti. Viime kilpailuun emme viimeistelleet hevosta kovaa ennen starttia ja olimme neljänsiä maalissa. Tähtäin on koko ajan ollut Derbyssä. Ajoin viikko sitten hiitin 17,5/2600-vauhtia, ja hevonen tuntui todella hyvältä. Olen tosi tyytyväinen hevoseen, ja lähdemme Bjerkeen hyvin odotuksin”, Sjövik sanoi Kanal75:n haastattelussa.

Kim Pedersenin valmentama Born In Bergen (Born In The USA) sai ykkösradan toiseen Derbykarsintaa, 86-seiska ja starttaa suosikkina. Myös kolmannen Derbykarsinnan suosikki sai ykkösradan. Åsbjörn Tengsareidin Petho (Propulsion) kuuluu ikäluokan kärkihevosiin. Bo Westergårdin Thai Missisippi (Broadway Hall) ja Frode Hamren Thai Onio (Brillantissime) saivat neljänteen Derbykarsintaan takarivin uloimmat lähtöpaikat.

Toto86-kierroksen erikoisuus on 5-vuotiaiden kylmäveritammojen lähtö Bjerkessä, 86-kolmonen. Öystein Tjomslandin Nordsjö Anna on ikäluokan kuningatar. Se voitti viime vuonna niin Derbystoetin Ruotsissa kuin Hoppederbyn Norjassa. Tekno Odinin tyttären voittosumma on 2,5 miljoonaa kruunua.

Nordsjö Anna lähtee tavoittelemaan voittoa 40 metrin takamatkalta suursuosikkina. Viime startissa Nordsjö Anna oli vaisu ja väsyi pahoin lopussa. Kommenttien mukaan hevosella oli kurkkuongelmia, mutta nyt kaiken pitäisi taas olla kunnossa.

