Toto86-ennakko Solvalla ja Åby: Goopilla kaksi suosikkia jackpot-kierroksella

Kakkoskohteessa juokseva Head Of State on Björn Goopin ensimmäinen suosikki. Muscle Hillin 4-vuotias poika palasi viimeksi tauolta. Se eteni johtavan rinnalle ja voitti. Head Of Statella on Solvallassa kakkosrata. Peter Zadel Goopin tallilta kertoo, että nyt ajetaan jenkkikärryillä ja uskotaan hyvään suoritukseen.

Goopin Syrah starttaa 86-kuutosessa. 3-vuotias Face Time Bourbonin tytär lähtee jahtaamaan toista peräkkäistä voittoa kuutosradalta ST:n Nuorten sarjassa, joka on 3-vuotiaille tammoille. Syrah on Goopin perheen kasvatti. Tallin odotukset ovat hyvät, vaikka vastus nyt kovenee.

Hanna Lähdekorven Izor Sisu on kovan tehtävän edessä Åbyssä 86-pelin vitoskohteessa. Django Riffin poika on takamatkalla ja vitosradalla. Kykyjä hevosella on nousta korkealle,jos juoksu onnistuu. Izor Sisu siirtyi Lähdekorven perheen omistukseen syksyllä. Hanna Lähdekorpi ajoi sillä voiton joulukuun alussa Halmstadissa.

Mika Haapakankaan tallista kilpailee Åbyn kohteissa kaksi hevosta, Special Topsecret on 86-ykkösessä ja Special Topmodel 86-seiskassa. Veikko Haapakankaan tallista starttaa Dencos Miss Caruso, joka sai 3-vuotislähtöön, 86-kolmonen, ykkösradan. Siitä Riff Kronoksen tytär on yllätysvalmis.

Solvallassa ajetaan ennen 86-kohteita oppilasohjastajien Travrondens Guldklocka-finaalilähdöt, joissa on mukaan 12 eniten pisteitä kerännyttä kuskia. Ensin ajetaan kaksi osalähtöä ja sen jälkeen finaali, jossa ohjastajat saavat valita hevosensa. Tuomas Pakkasen tallin Jopp juoksee ensimmäisessä osalähdössä sekä Petri Salmelan B.W.L.Fighter ja Barbro Carlssonin Twilight Angel toisessa. Jonna Irrin Joshua B.R. sekä Matti Nisosen Djokovic ja Mattias Djusen Global Classified kisaavat Guldklockanin finaalissa. Djokovic ja Global Classified ovat Einari Vidgren Oy:n omistuksessa.

