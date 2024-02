Toto86-ennakko Solvalla ja Jägersro: Relevant Stride suuri suosikki Solvallassa

Relevant Striden piti kilpailla Solvallassa tammikuun viimeisenä päivänä, mutta se joutui jäämään pois flunssan vuoksi. Keskiviikkona tamma hakee uudelleen finaalipaikkaa Solvallaserien150-karsinnasta, joka on 86-kakkonen. Jorma Kontion ajama Relevant Stride sai mainion nelospaikan mailin ryhmään. Petri Salmelan Wille’s Shaman on ykkösradalla. Mats E Djuse yrittää pitää orin ravilla.

”Tallin nuoret hevoset olivat kipeinä, ja myös Relevant Stride oli nuhainen pari päivää. Oireet menivät nopeasti ohi, mutta jätimme tamman pois startista varmuuden vuoksi. Hevonen on treenannut ihan normaalisti, ja kaikki vaikuttaa samanlaiselta kuin aiemmin. En usko, että pieni flunssa vaikutti mitenkään negatiivisesti. Tamma juoksee ensimmäisen kerran lyhyen matkan, mutta sen ei pitäisi olla mikään ongelma”, Katja Melkko sanoi tallin vihjesivuilla.

Melkko&Sorosen Yucatan Diamant on suosikki 86-kuutosessa. Saksassa syntynyt ruuna pääsee matkaan kolmosradalta. Kontio ohjastaa. Yucatan Diamant aloitti tämän vuoden voitolla Solvallassa.

”Yucatan Diamant tuli meille syksyllä. Sillä ajettiin yksi startti, ja sen jälkeen treenattiin. Se teki heti hyvän juoksun Solvallassa helmikuun alussa suoraan tauolta. 2600 metrin matka ei ole ongelma”, Janne Soronen kertoi.

Hanna Lähdekorven Franklin Zet palaa pikkutauolta Jägersron 86-vitoseen, jossa valjakko lähtee takamatkalta. Lähdekorven That’s So Spicy on menestynyt hienosti. Se kuuluu suosikkeihin, ja sillä Lähdekorpi hakee menestystä 86-seiskassa.

Kotiradan Lars I Nilssonilla on neljä hevosta Jägersron 86-kohteissa, Sweetman (86-1), Brother Michael (86-3), Vancouver High (86-3) ja Here’s Johnny Sox (86-5). Sweetman ja Here’s Johnny Sox kuuluvat suosikkeihin, mutta Nilsson suosittelee rastattavaksi koko nelikon.

”Viimeksi sisärata Solvallassa oli hankala, ja Adrian Kolgjini yritti sen jälkeen ajaa mukaan matsiin, mutta Sweetman jäi toisen radan vetäjäksi. Sen startin saamme unohtaa. Sweetman on yhtä hienossa kunnossa kuin aiemmissa starteissa. Sille on etu, että lähtörata on tuollainen viides-kuudes. Sweetman osaa avata tosi kovaa, ja johtopaikalta sillä on tosi hyvät mahdollisuudet”, Nilsson sanoi Kanal75:n haastattelussa.

”Here’s Johnny Sox puolsi viimeksi ulospäin ja laukkasi. Sen jälkeen ravi enää sujunut parhaalla mahdollisella tavalla. Mutta mitään vikaa emme ole löytäneet, joten uskon, että kaikki on kunnossa. Takamatkan juoksurata auttaa paljon. Hevonen osaa lähteä voltista reippaasti. Jos vain juoksu onnistuu, niin meillä on hyvä voittomahdollisuus”, Nilsson sanoi,

Ville Grönstrand matkaa Solvallaan kahden hevosen kanssa. Grainfield Boss kilpailee ennen 86-kohteita ajettavassa amatöörilähdössä, vastassa on muun muassa Minna ja Päivi Konttisen kasvattama Fat Bottom Girl. Grönstrandin Calista juoksee 86-pelin päätöskohteessa, joka on Solvallaserien350-karsinta.

Horsepointin kasvattama ja Rokka Group Oy:n omistama Coolman Evo (Googoo Gaagaa) aloitti uransa voitolla ja jahtaa toista ykköstä 3-vuotislähdössä. Magnus A Djuse jatkaa kuskina. Riikka Avotien kasvattama Venome (Varenne) on vastassa.

