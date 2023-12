Toto86-ennakko Solvalla ja Jägersro: Suomessa syntyneet Matteo de Veluwe ja Stoneisle Vertigo suosikkeja

Matti Nisosen valmentama ja Einari Vidgren Oy:n omistama Matteo de Veluwe on juossut Ruotsissa voiton ja kakkosen. Se on Jorma Kontion ajamana yksi suosikeista Solvallaserien 350-karsinnassa, joka on 86-nelonen.

”Matteo de Veluwe on tehnyt kaksi oikein hyvää juoksua ja näyttänyt kuntonsa. Kaikki on mennyt hyvin treeneissä. Nyt on kaksi lähtöä tauon jälkeen, ja se on varmasti etu. Lähtörata ei ole paras mahdollinen. Vastus on hyvää luokkaa, ja kaiken pitää onnistua sataprosenttisesti, jotta on voittotaistossa”, Nisonen sanoi.

Nisosen tallista on myös toinen mielenkiintoinen menijä. Gianluca D.K. starttaa Mika Forssin ajamana Solvallaserien 650-karsinnassa, joka päättää 86-pelin.

”Gianluca jäi viimeksi kauaksi taakse jonoon. Kun loppu tultiin kovaa, niin sieltä oli vaikea parantaa. Hevonen oli ihan ok, ja Mika oli tyytyväinen. Kaikki on ollut kotona kunnossa, ja kunto menee starttien myötä eteenpäin. Lähtörata on vähän ulkona. Jahtaamme tässä hyvää rahasijaa”, Nisonen totesi.

Solvallan keskiviikko ajetaan Nordindagen-teemalla. Timo Nurmoksen Stoneisle Vertigo (Creatine) on suosikki 3-vuotiaiden Sören Nordinin lähdössä, joka juostaan 86-kakkosena. Kivisaaren Oriaseman kasvattama Stoneisle Vertigo on voittanut kolme viime kisaa.

”Stoneisle Vertigo on tosi hieno hevonen, ja minä uskoin sen menestyvän Suomen Kriteriumissa, mutta karsinnassa tuli laukka. Hevonen on kehittynyt paljon viime aikoina, niin fyysisesti kuin henkisesti. Viimeksi se voitti johtavan rinnalta. Tämä on viimeinen startti ennen taukoa, sitten on vuorossa talvitreeni ja tähtäys kohti Derbyä”, Nurmos sanoi.

Wania Racingin 4-vuotias Champlain Wania on siirtynyt Jerry Riordanin valmennukseen. Se aloittaa Jägersron 86-kolmosessa. Vastassa on yksi kierroksen pankeista Peak Of Glory.

Gunnar Nordinin 4-vuotislähtö ja Gösta Nordinin avoin lähtö juostaan jo ennen 86-kohteita. Timo Nurmoksen 5-vuotias Derbykakkonen, 9 startin ja 8 voiton Lulius Boko kilpailee jälkimmäisessä ensi kertaa tänä vuonna.

