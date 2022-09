Toto86-ennakko, SuperDays alkaa: Breeders Course-finaali Jägersrossa – Fiftyfour kotivoittoon?

Keskiviikkona katseet kohdistuvat erityisesti Jägersrossa ajettavaan 2-vuotiaiden Breeders Coursen finaaliin. Sellainen ihme koetaan, että Örjan Kihlström ei aja Solvallassa vaan Jägersrossa. Syynä on juuri 2-vuotisfinaali. Kihlström nähdään Timo Nurmoksen Tino Barosson (Father Patrick) kärryillä jahtaamassa 700 000 kruunun ykköstä.

Tino Barosso tuli Nurmoksen valmennukseen kesällä. Se oli juossut koelähdön Hollannissa. Tino Barosso voitti vakuuttavasti karsinnan Solvallassa.

Finaali on erittäin hienotasoinen, Hollannista saapuvat varsat tuovat kisaan lisävärinsä. Dion Tesselaarin Novato (Maharajah), Erwin Botin Fiddle Faddle (Raja Mirchi) sekä Paul Hagoortin Ester Degli Dei (Maharajah) ja Nirvana Newport (EL Titan) ovat aloittaneet hienosti.

Jägersrossa voidaan juhlia myös kotivoittoa. Tomas Malmqvistin Fiftyfour (Fourth Dimension), Per Nordströmin Loveletter In (Farther Patrick) ja Monaco (Djali Boko) ovat lupaavia aloittelijoita.

”Fiftyfourilla on kaikki hyvin. Koelähdön jälkeen se on tehnyt kaksi hienoa juoksua, viimeksi se paineli 1.14-tuloksen. Ehkä vähän voimia jäi varastoon, mutta täytyy muistaa, että hevonen joutui juoksemaan matkalla pätkän 1.09-1.10-vauhteja. Nyt kohtaamme muita kovia varsoja, mutta Fiftyfour on yksi niistä, joka voi voittaa”, Malmqvist uskoi.

Kihlströmillä on Tino Barosson lisäksi kaksi muuta hyvää menestyssaumaa Jägersrossa. 86-vitosessa kilpailevan tamma Laferrari Dimanchen edellinen voitto on huhtikuulta. Nyt olisi sopiva seura napata ykkönen. Erwin Botin valmentama Halo Am on Kihlströmin ajamana seiskakohteen yksi suosikeista. Father Patrickin pojalla on voitot alla Hollannista ja Saksasta.

V86-peliä tahkotaan kahdeksan päivän aikana peräti kuusi kertaa, vain lauantaina ja sunnuntaina ei 86-kierrosta järjestetä. Bergsåker ja Örebro ovat torstain ratapari, Axevalla ja Bollnäs perjantaina, Gävle ja Halmstad maanantaina, Kalmar ja Bjerke tiistaina. Ensi viikon keskiviikkona Solvalla ja Åby ajavat multijackpotkierroksen.

