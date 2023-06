Toto86-ennakko, Vaggeryd: Kiertävätkö Make It Schermer ja Versace Face voittoihin?

Smålandsstayernin, 86-seiska, suosikit tulevat takamatkoilta. Stefan Perssonin Edibear ja Tomas Malmqvistin 11-vuotias ranskalainen Crack Atout ehtivät korkealle 60 metrin takamatkaltakin. Joakim Lövgrenin hienovireinen Under Armour ja Vermon Voimaliigan viimevuotinen sankari Daniel Redénin Versace Face juoksevat 3694 metriä 40 metrin pakilta, samoin Hurricane Silas. Se voitti SmålandsStayernin 2020 ja 2021, jolloin se juoksi kilpailuennätyksen 14,8/3680m.

”Versace Facelle jäi vähän voimia jäljellä Harper Hanoverissa viimeksi. Se oli harmi, ettei niitä pystytty käyttämään. Hevonen on ollut koko kauden hyvä, ja puoli kierrosta lisää matkaa Vaggerydissä ei vaikuta mitenkään negatiivisesti. Versace jaksaa, se ei väsy. Volttilähtö käy hyvin, ja juoksuradan lähtöpaikka on mielenkiintoinen”, Daniel Redén kertoi Stall Zetin sivuilla.

Nelivuotislähtö, 86-kuutonen, juostaan 2650 metrillä, voittaja saa 125 000 kruunua. Make It Schermer siirtyi Per Henriksenin valmennukseen huhtikuussa ja on jatkanut vahvaa menoa. Viimeksi se voitti Eskilstunassa mailin aikaan 10,9a. Rikard N Skoglundin ajama ruuna on suosikki takamatkalta. Paalun juoksuradalta starttaa toinen menestyksekäs Propulsionin poika. Redénin Never Mind’em hakee neljättä peräkkäistä voittoa.

“Make It Schermerillä on valtaisa kapasiteetti, mutta haasteena on saada se käyttämään voimiaan oikein. Siksi se treenaa pick-upin perään rakennetun pullarihäkin takana. Siinä se pysyy rauhallisena. Ruuna ravaa 6x800m intervallit 1.40-vauhtia kahdesti viikossa jarrukärryistä, joissa on 70 kg vastus”, Henriksen kertoi Åbyn haastattelija Kristofer “Fölet” Jakobssonille.

“Jotta siitä tulisi todella hyvä hevonen, sen pitää oppia juoksemaan toisten takana. Sitä yritämme opettaa sille 2650 metrin lähdössä, jossa se on 20 metrin takamatkalla.”

”Never Mind’em on ollut tosi hyvä koko tämän vuoden ja oli oikein hyvä myös viimeksi. Tuntuu, että hevonen kehittyy koko ajan, kun se saa startteja. Nyt olemme kovassa lähdössä, ja nyt se saa tunnustaa vähän väriä. En usko, että juoksurata on mikään ongelma, hevonen on järkevä”, Redén totesi.

Iivari Nurmisen ajama Momimhome kilpailee nuorten ohjastajien lähdössä, joka on 86-kakkonen. Anssi Nurmisen valmentama Crazedin tytär on ottanut kesäkuussa kaksi totosijaa, ja kärkipään sijoitus on taas mahdollinen. Kuuluttajana ja selostajana työskentelevä Alex Persson ohjastaa Cassius Clay DE:tä. Se on hävinnyt vain kerran.

Stall Macapellin omistama Izor Sisu starttaa 86-pelin avauskohteessa Jorma Kontion ajamana. Pasi Aikion valmennettava on tällä kaudella sijoittunut neljä kertaa totosijoille.

Hanna Lähdekorven Amorcer Levallo lähtee mailin voltissa takamatkalta 86-nelosessa. Ville Karhulahden Estella Nova sai takarivin lähtöpaikan mailin matkalla ajettavaan Diamantstoetiin, joka on 86-vitonen.

