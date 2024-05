Toto86 Solvalla ja Bjerke, jackpot: Gocciadoron Killiam Fromentro suuri suosikki

Solvallan 86-kohteet aloitetaan Alessandro Gocciadoron huippuvireisen tallin tahdissa. Killiam Fromentro lähtee suosikkina 4-vuotiaiden oriiden/ruunien kisaan. Villiamin poika on kilpaillut 19 kertaa ja voittanut 10 lähtöä. Viimeisin voitto tuli Solvallasta.

”Killiam Fromentro oli kilpaillut aika tiuhaan, ja päätin antaa sille kilpailutauon ennen tätä lähtöä. Hevonen on treenannut oikein vahvasti ja meni ratahiitin Fellow Wise Asin kanssa kaksi viikkoa sitten. Olen testannut ajaa myös ilman kenkiä, mutta balanssin päätän vasta keskiviikkona. Lähtörata sopi meille hyvin, ja pidän hevosesta paljon”, Gocciadoro kertoi Sulkysportin avoimilla vihjesivuilla.

Kolmivuotiaiden urospuolisten lähdössä (86-4) on monta lupaavaa menijää tavoittelemassa 300 000 kruunun ykköstä. Lando Mearas (Walner), Maker’s Wall Ås (Walner) ja Phantom Express (Readly Express) ovat aloittaneet hienosti. International Haciendan ja Juha Saarijärven kasvattama Currency Artist (Royalty For Life) on mennyt viime starteissa 1.15-aikoja ja on vaarallinen.

Terästallit Oy:n ja Garde Hästar AB:n Alina Garde (Djali Boko) on ykkösradalta mahdollinen menestyjä 3-vuotiaiden tammojen Margaretassa (86-6). Veikko Haapakankaan The Rose (Propulsion) ja voitokkaat S.G.Empress (Readly Express) ja Kinky Rain (Muscle Hill) haastavat. Roger Walmannin S.G.Empress on voittanut uransa molemmat startit.

”S.G.Empress on tehnyt kaksi oikein hienoa starttia. Olemme tietysti aivan uran alussa vasta, mutta hevonen on osoittanut jo nyt oikeaa asennetta kilpailuun ja vahvaa kilpailupäätä”, Roger Walmann kertoi Kanal75:n haastattelussa.

Nelivuotiaat tammat juoksevat päätöskohteessa. Conrad Lugauerin Friendofthephantom kärsi uransa ensimmäisen tappion viimeksi Drottning Silvias Pokalin karsinnassa, jonka ykkönen oli finaalin voittanut Karaboudjan. Solvallassa Thefriendofthephantomin tehtävä on helpompi.

Bjerken 86-kohteiden mielenkiintoisin lähtö on 4-5-vuotiaiden kylmäveritammojen koitos. Hauan Saga, Prinsesse Ness Tjo, Allie Ö.K. ja Vega ovat voitokkaita menijöitä. Öystein Tjomslandin valmentama Vega on ikäluokan tammojen ykkönen.

Timo Nurmoksen valmentama ja Smokewalleyn omistama Southwind Boko hakee paluuta voittokantaan ennen 86-kohteita ajettavassa spårtrappa-lähdössä.

Kalevi ja Pentti Pietilän Wille’s Shaman voitti huhtikuun alussa. Petri Salmelan valmennettava jahtaa kauden toista ykköstä Mats E Djusen ajamana Solvallan vitoslähdössä.