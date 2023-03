Wienin ratsastuskoulussa näyttää tältä. Kuva: Loviisa Mäenpää

Lähikuvat Ratsastus

Aamuharjoitus 451 vuotta vanhassa ratsastuskoulussa

Vuoden viimeisenä sunnuntaina klo 8 koko Wienin kaupunki on vielä kiinni ja kadut autioita. Vain amerikkalainen ketjukahvila Starbuck’s on avannut ovensa. Tämä juttu on julkaistu ensimmäisen kerran tammikuussa 2019.