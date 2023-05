Entistä enemmän hevosia

Tänä kesänä myös rakennetaan. Kahdelle ukrainalaiselle työntekijälle tarvitaan talo, johon miehet voivat tuoda perheensä. Tallitöistä on pyritty tekemään helppoa – kaikki mahdollinen on koneistettu. Tammat asuvat pihatoissa ja orit liikkuvat kävelykoneessa. Kaikki pääsevät myös laitumelle. Tilan töiltä jää niin vähän aikaa, että ratsastaminen on toissijaista. Siitä huolehtii Suomessa ratsuttaja Lotta Lehtonen. Lisäksi Helasoilla on ympäri Eurooppaa yhteistyökumppaneita, jotka huolehtivat kasvattien ja jalostusorien valmentamisesta ja kilpailuttamisesta. Andersinin kautta tutuksi tulleiden Luthereiden kanssa yhteistyö on jatkunut jalostustoiminnan alusta asti.