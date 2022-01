Hevosten vakavaa virustautia liikkeellä

Sairauden syyksi epäillään hevosten koronavirusta, mutta testituloksia ulkomailta ei ole vielä saatu.

Tuorin tallin ensimmäinen hevonen sairastui jouluaattona. Se oli kuitenkin jo 25-vuotias terapiahevonen, joka sai täysin ähkyltä vaikuttaneet oireet, joten mitään erikoista ei tässä vaiheessa tietenkään osattu epäillä. Ensimmäisen hevosen jälkeen hevosia alkoi kuitenkin sairastua 3 - 4 päivän välein.

”Olen keskustellut tästä kollegoiden kanssa, ja oireet viittaavat koronavirukseen”, Tuorin hevosia hoitava eläinlääkäri Mari Torkki kertoo nyt.

Oireet ja niiden vakavuus vaihtelevat suuresti. Osalla on lieviä ähkyoireita, ja osalla vakavampia. Hoidettaessa ähkyiset hevoset eivät reagoi ähkyhoitoihin normaalisti. Osalla hevosista nousee korkea kuume, mutta osa on vain nuupahtaneita jonkin aikaa.

Tallin yrittäjä Jutta Tuori kertoo, että oireet ovat monella hevosella alkaneet täysin yllättäen: ne menevät aamulla reippaina tarhaan, mutta sitten iltapäivällä ne makaavat, eivätkä syö. Sierainvuotoa ja yskää hevosilla ei ole.

Tallin 16 hevosesta on sairastunut nyt 13. Ensimmäisen vanhan terapiaratsun lisäksi on jouduttu lopettamaan 7-vuotias yksityisratsu sekä toinen tallin oma hevonen, 17-vuotias terapiaratsu. Molemmilla nuoremmilla menehtyneillä on ollut aiemmin suolistoperäisiä ongelmia.

Myös tallin 2-vuotiaalle perusterveelle varsalle nousi 41 asteen kuume neljäksi päiväksi. Hevosia hoidetaan kipulääkkeillä ja nesteytyksillä, joita tehdään joillekin hevosille useita kertoja päivässä. Eläinlääkäri Torkki ei ole tartuntariskin sekä Tuorin sairastuneiden hevosten intensiivisen hoidon takia ehtinyt viime päivinä hoitaa muiden tallien asiakkaita.

Virusta alettiin epäillä verinäytteiden perusteella. Sairastuneiden hevosten valkosoluarvot ovat laskeneet tyypillistä virustautia matalammalle ja myös proteiiniarvot ovat alhaalla, mitkä voivat olla merkkejä koronaviruksesta. Itse koronavirus voidaan havaita lantanäytteestä, mutta virusta ei erity lantaankaan aivan heti tartunnan alussa.

Tuori ja Torkki suosittelevat eläinlääkäreitä ympäri Suomen harkitsemaan hyvissä ajoin verikokeen ottamista ähkyhevosesta, että mahdollinen virustauti huomataan mahdollisimman ajoissa.

He myös huomauttavat, että tauti on aaltoileva: välillä hevoset vaikuttavat jo olevan parempia, mutta sitten kuume taas nousee.

Ennen kaikkea tärkeää on avoin tiedottaminen asiasta vähintään lähitalleille ja kaikille yhteistyökumppaneille sekä tallilla työskenteleville tai vieraileville ihmisille.

Tuorin Ratsutilalla tarjoaa ratsastusterapiaa yksilöasiakkaille, eikä tallilla harjoiteta valmennustoimintaa tai käydä kilpailuissa. Tallille ei ole viime aikoina tullut uusia hevosia. Hevosen koronavirus leviää lannan kautta, joten mahdollisesti virus on löytänyt tiensä Tuorille jonkin henkilön kengissä.

”Vaikka me ollaan täällä ihan omassa kuplassa”, Tuori huokaa.

Hän kertoo, että sairausaika on ollut erittäin kuormittava henkisesti, fyysisesti ja taloudellisesti. Tallin kaikki terapiatoiminta on tauolla.

”Taloudellinen vaikutus on ollut kohtuuton, ja pahinta on se, että olemme menettäneet kaksi tärkeää työtoveriamme. Hyviä terapiahevosia on todella vaikea löytää, ja nyt en edes tiedä, koska edes tänne voi ottaa uuden hevosen”, hän sanoo.

Tuori ja Torkki toivovat, että ihmiset ympäri Suomen jaksavat nyt keskittyä kenkien ja vaatteiden vaihtoon ja muuhun tallihygieniaan. Virus vaikuttaa tarttuvalta – Tuorin tilalla se siirtyi kaikkiin hevosryhmiin jatkuvasta Virkonin käytöstä, kenkien vaihtamisesta ja kaiken irrallisen ja kiinteän pesemisestä huolimatta.

”Tämä on aivan uuvuttava tauti, enkä toivoisi tätä kenellekään”, Jutta Tuori huokaa.

Hevosopisto Ypäjällä on tällä viikolla tiedottanut IV-tallissa asuneen hevosen koronaviruksen aiheuttamasta taudista, ja ainakin yhdellä muulla Ypäjällä asuneella hevosella on ollut kuumetta.

Ihmisten ja hevosten koronaviruksen aiheuttamat taudit ovat eri taudit, ja ne eivät tartu ihmisen ja hevosen välillä.

Tietoa hevosten koronaviruksesta täällä.

Hevosopiston tiedote täällä.