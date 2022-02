Hoitaja Heidi Mulari jättää maailman parhaan estetallin

”Olen sitä ajatusta yli vuoden pyöritellyt. Että haluaisin Suomeen”, Mulari sanoo.

Hän kertoo, että päätös on ehkä yhdistelmä koti-ikävää, keski-iän kriisiä ja korona-aikaa.

”Aloin ajatella, että haluaisin jotain muutakin omaa kuin koiran, hevosen ja auton. Mieluiten pienen talon ja tallin, eikä sellaista Sveitsistä kukaan tavallinen ihminen pysty ostamaan”, hän sanoo.

Tosin ei se Etelä-Suomestakaan ihan heti onnistu. Mutta kun vanha tuttu Petra Heikkinen kertoi työmahdollisuudesta hänen uudella tallillaan, Mulari innostui heti.

”Me tehdään puoliksi kaikki. Ja jos hän menee kisoihin, voin pyörittää koko tallia sen aikaa”, hän sanoo.

Mukaan lähtee Mularin oma 6-vuotias FWB, Backwoods Baroness (Balou du Roet – Corum).

”Ja kyllä mä sitten haluaisin löytää sen pikku talon Kirkkonummen suunnalta”, Mulari sanoo.

Steve Guerdat, olympiavoittaja ja pitkäaikainen maailman rankingin ykkönen, olisi tietenkin halunnut pitää Mularin.

”Hän yritti ehdottaa, että haluanko vähemmän töitä vai enemmän rahaa. Mutta minä sanoin, että ei se näistä ole kyse ollenkaan, vaan että mä haluan Suomeen. Voi se olla, että minulla on liian ruusuiset kuvitelmat, ja haluan takaisin heti vuoden päästä, mutta minun täytyy kokeilla”, Mulari kertoo.

Vaikeaa lähteminen kuitenkin on. Hän oli tammi-helmikuussa 3 viikkoa Olivassa aurinkotourilla Guerdat´n hevosten kanssa ja tuli sitten Sveitsiin hoitamaan toimistoa. Nyt hän odottaa, että tallin isäntä ja hevoset palaavat Sunshine Tourilta kotiin ja ehtivät asettua pari päivää. Sitten, 11. maaliskuuta, on lähtemisen aika.

”Pitää alkaa nähdä ihmisiä viimeisiä kertoja. Kyllä tämä tuntuu dramaattiselta, ja muutos pelottaa”, Mulari sanoo.

Heikkisen tallia hän kävi katsomassa helmikuulla.

”Se on niin kauniilla paikalla! Olin yötä Nina Fagerströmin vanhan hevosenhoitajan Tiina Tuunasen luona, ja lunta oli hirveästi ja jäin autolla pihaan lumeen kiinni. Heti pääsi todentuntuisesti kokemaan Suomen talvea. Se tuntui vielä ihan ihanalta, mutta saa nähdä, mitä ajattelen, kun olen ollut Suomen talvessa useamman kuukauden”, hän hymyilee.

Mutta sitä hän ei mieti, että kuinka hän raaskii jättää maailman parhaan esteratsastajan ja maailman parhaat estehevoset, ja tulla Suomeen. Vaikka Heikkinen on Suomessa asuvista esteratsastajista tällä hetkellä menestyneimpiä, maailman tason ja suomalaisen huipun välillä on valovuosi.

”No kun en mä osaa ajatella, että Steve on maailman paras. Hän on aina ollut talentti, mutta aloitimme yhdessä niin alhaalta”, Mulari sanoo.

”Ja minä arvostan kaikkia ihmisiä kaikkialla, jos he tekevät töitä unelmiensa eteen ja heidän hevosensa ovat tyytyväisiä. Puhi (Heikkinen) on kauhea reipas ja hänellä on paljon maalaisjärkeä. Uskon, että tästä tulee kauhean hyvä homma”, Mulari sanoo.

